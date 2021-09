Таліби хочуть відновити тілесні покарання і страти: хто постраждає

Таліби готові перейти на новий рівень дипломатії.

Вони мають намір пред’явити претензії тим країнам, які вели проти них війну останні двадцять років.

У руху “Талібан”, який зараз фактично контролює Афганістан, є фінансові претензії до США та інших західних країн, які воювали проти талібів.

Нова афганська влада сподівається залагодити розбіжності мирно, хоча ходять чутки, що вони готові й до судового протистояння.

Їх загинуло близько 50 тисяч — приблизно стільки ж, скільки і бійців афганської армії

Але це більше, ніж бойовиків Талібану і куди більше, ніж військових з США та інших західних країн.

Мирні жителі ставали жертвами обстрілів, гинули на мінних полях, вмирали під тортурами.

Крім того, афганців вбивали ракетними ударами з повітря — з літаків або безпілотників, які керувалися західними фахівцями.

Зазвичай, це відбувалося помилково — весілля або якісь ще свята, на які збиралися десятки людей, — американці або їх союзники приймали це за сходку талібів і відправлялися бомбити невинних людей.

Або ж наносили точковий одиничний удар по автомобілю, в якому, як здавалося, їхали озброєні афганці.

Де за всі злі вчинки доведеться відплатити сповна.

Для цього таліби вже вирішили повернути показові тілесні покарання і страти, а ще — заявили про намір стягнути справедливу компенсацію з країн Заходу за кожного загиблого з вини іноземців афганського громадянина.

Що чекає на жителів Афганістану?

Та на кого подали до суду таліби і чому?

Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Фото: Unsplash

