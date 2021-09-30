Таліби хочуть відновити тілесні покарання і страти: хто постраждає

Таліби готові перейти на новий рівень дипломатії.
Вони мають намір пред’явити претензії тим країнам, які вели проти них війну останні двадцять років.
У руху “Талібан”, який зараз фактично контролює Афганістан, є фінансові претензії до США та інших західних країн, які воювали проти талібів.
Нова афганська влада сподівається залагодити розбіжності мирно, хоча ходять чутки, що вони готові й до судового протистояння.
Найбільше від двадцятирічної війни в Афганістані постраждали мирні жителі.
Їх загинуло близько 50 тисяч — приблизно стільки ж, скільки і бійців афганської армії
Але це більше, ніж бойовиків Талібану і куди більше, ніж військових з США та інших західних країн.
Мирні жителі ставали жертвами обстрілів, гинули на мінних полях, вмирали під тортурами.
Крім того, афганців вбивали ракетними ударами з повітря — з літаків або безпілотників, які керувалися західними фахівцями.
Зазвичай, це відбувалося помилково — весілля або якісь ще свята, на які збиралися десятки людей, — американці або їх союзники приймали це за сходку талібів і відправлялися бомбити невинних людей.
Або ж наносили точковий одиничний удар по автомобілю, в якому, як здавалося, їхали озброєні афганці.
Нова влада обіцяє, що зробить з Афганістану країну переможної справедливості.
Де за всі злі вчинки доведеться відплатити сповна.
Для цього таліби вже вирішили повернути показові тілесні покарання і страти, а ще — заявили про намір стягнути справедливу компенсацію з країн Заходу за кожного загиблого з вини іноземців афганського громадянина.Також по темі: "ІДІЛ" VS "Талібан": кому дістанеться багатостраждальний Афганістан? Зрадник чи жертва обставин? Чому афганський президент віддав свою країну терористам Кремлівські авантюри в Афганістані. Як США "підставили" Росію
Що чекає на жителів Афганістану?
Та на кого подали до суду таліби і чому?
Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взагалі відбувається в Афганістані.
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