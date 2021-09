“ІДІЛ” VS “Талібан”: кому дістанеться багатостраждальний Афганістан?

Після нещодавнього захоплення влади в Афганістані терористичною організацією “Талібан”, на країну чекає нова напасть — ІДІЛ.

Місцевий підрозділ терористів Ісламської Держави теж готується боротися там за владу.

Він не такий великий, як Талібан, і не може похизуватися десятками тисяч бійців, але насправді це небезпечна і могутня організація.

Зародившись і набравши силу на Близькому Сході, так звана Ісламська держава, змогла проникнути у найрізноманітніші країни світу.

Одна із найбільш активних частин терористів ІДІЛу з 2015 року діє в Афганістані і сусідніх країнах.

Вона прославилась якоюсь небувалою, навіть по афганських мірках, жорстокістю.

То які саме терористи переможуть — ІДІЛ чи Талібан?

І кому зрештою дістанеться багатостраждальний Афганістан?

Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взагалі відбувається в Афганістані.

