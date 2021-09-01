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Video: “ІДІЛ” VS “Талібан”: кому дістанеться багатостраждальний Афганістан?

Після нещодавнього захоплення влади в Афганістані терористичною організацією "Талібан", на країну чекає нова напасть — ІДІЛ. Місцевий підрозділ терористів Ісламської Держави теж готується боротися там за владу. Він не такий великий, як Талібан, і не може похизуватися десятками тисяч бійців, але насправді це небезпечна і могутня організація. Зародившись і набравши силу на Близькому Сході, так звана Ісламська держава, змогла проникнути у найрізноманітніші країни світу. [read_more_news] Одна із найбільш активних частин терористів ІДІЛу з 2015 року діє в Афганістані і сусідніх країнах. Вона прославилась якоюсь небувалою, навіть по афганських мірках, жорстокістю. То які саме терористи переможуть — ІДІЛ чи Талібан? І кому зрештою дістанеться багатостраждальний Афганістан? Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взагалі відбувається в Афганістані. Фото: Unsplash

“ІДІЛ” VS “Талібан”: кому дістанеться багатостраждальний Афганістан?
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Після нещодавнього захоплення влади в Афганістані терористичною організацією “Талібан”, на країну чекає нова напасть — ІДІЛ.

Місцевий підрозділ терористів Ісламської Держави теж готується боротися там за владу.

Він не такий великий, як Талібан, і не може похизуватися десятками тисяч бійців, але насправді це небезпечна і могутня організація.

Зародившись і набравши силу на Близькому Сході, так звана Ісламська держава, змогла проникнути у найрізноманітніші країни світу.

Також по темі: Зрадник чи жертва обставин? Чому афганський президент віддав свою країну терористам Яка зустріч президентів України і США була найуспішнішою? Хронологія візитів до Білого Дому Європа, США чи Китай: з ким буде дружити Україна?

Одна із найбільш активних частин терористів ІДІЛу з 2015 року діє в Афганістані і сусідніх країнах.

Вона прославилась якоюсь небувалою, навіть по афганських мірках, жорстокістю.

То які саме терористи переможуть — ІДІЛ чи Талібан?

І кому зрештою дістанеться багатостраждальний Афганістан?

Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взагалі відбувається в Афганістані.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / “ІДІЛ” VS “Талібан”: кому дістанеться багатостраждальний Афганістан? / 01.09.2021 10:40
01.09.2021 10:40

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