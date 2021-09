У вечірній сукні та кольє. Віра Брежнєва похизувалася розкішним декольте

Осінь лякає холодною погодою усіх, окрім Віри Брєжнєвої — у її Instgram, ой, як спекотно!

Так днчми популярна співчка одягнула розкішну червону сукню та похизувалася новим кольє.

Хоча підписники дуже дотепно підмітили, що більше уваги привертає декольте зірки.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Брежнєва хвилі підкорювала.

Фото: ververa

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.