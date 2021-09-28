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ICTV Ранок 28.09.2021 20:10
28.09.2021 20:10
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У вечірній сукні та кольє. Віра Брежнєва похизувалася розкішним декольте

У вечірній сукні та кольє. Віра Брежнєва похизувалася розкішним декольте

Осінь лякає холодною погодою усіх, окрім Віри Брєжнєвої — у її Instgram, ой, як спекотно!

Так днчми популярна співчка одягнула розкішну червону сукню та похизувалася новим кольє.

Піднімаю настрій яскравими фарбами та прикрасами, — піписала Брежнєва.

Хоча підписники дуже дотепно підмітили, що більше уваги привертає декольте зірки.

скрін коментарів Брежнєвої

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Нагадаємо, раніше ми показували, як Брежнєва хвилі підкорювала.

Фото: ververa

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Теги: інстаграм зірок, Віра Брежнєва, Віра похизувалася, шоу-біз
28.09.2021 20:10



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