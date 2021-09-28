У вечірній сукні та кольє. Віра Брежнєва похизувалася розкішним декольте

Осінь лякає холодною погодою усіх, окрім Віри Брєжнєвої — у її Instgram, ой, як спекотно!
Так днчми популярна співчка одягнула розкішну червону сукню та похизувалася новим кольє.
Піднімаю настрій яскравими фарбами та прикрасами, — піписала Брежнєва.
Хоча підписники дуже дотепно підмітили, що більше уваги привертає декольте зірки.
Також по темі:
Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото
Коли вік личить. Наомі Кемпбелл показала нові гарячі фото
Водні процедури 18+. Оголена Віра Брежнєва похизувалася відвертим відео
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Брежнєва хвилі підкорювала.
Фото: ververa
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
28.09.2021 20:10
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19pY3R2X2NvbnRlbnRfYmFubmVyIC0tPg0KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnIHN0eWxlPSdoZWlnaHQ6NDAwcHg7IHdpZHRoOjU4MHB4Oyc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnKTsgIH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=