Еспресо, лунго, раф: що є що і як не розгубитись у кав’ярні

Види кавових напоїв – як не розгубитись у десятках найменувань і обрати найсмачнішу каву.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе базові і найвідоміші види кавових напоїв, які ти можеш зустріти в більшості закладів.

Найпопулярніший вид кави в Європі і один із основних кавових напоїв, на основі якого створені десятки самостійних рецептів.

Для добре приготованої кави характерна щільна, стійка пінка світло-кремового кольору.

Стандартний обсяг порції – 35 мл. Подається у попередньо прогрітій чашці.

Лунго – еспресо зі збільшеною кількістю води, перехідний варіант між еспресо і американо.

Обсяг еспресо збільшується удвічі за рахунок води.

У лунго вода при заварюванні пропускається через каву, а в американо — вода заливається в готовий еспрессо.

Рістрето – еспресо, заварений з тією ж кількості кави, але з використанням вдвічі меншої кількості води.

Рістрето має більш концентрований смак, але менший вміст кофеїну, тому що кофеїн починає виварюватися лише з 13 секунди.

Рістрето можна пити навіть вагітним жінкам, а подається зі склянкою води.

Американо – еспрессо, який розводять водою.

Можна додавати цукор, молоко, вершки.

До речі, в Італії та Франції навіть не намагайтеся просити американо, бо у них немає такого напою і вам принесуть лунго.

Доппіо — подвійний еспресо. П’ють гарячим, іноді з тростинним цукром. На виході має бути приблизно 60 мл напою.

У перекладі з італійської означає «плямистий». Це шот еспресо з невеликою кількістю спіненого молока.

Пінка буквально на мізинець покриває поверхню кави, її кладуть чайною ложечкою у центр еспресо.

Це еспресо зі збитими вершками. Іноді перед вершками в каву доливають трохи молока.

Зверху можна додати ваніль, цедру або шоколадну крихту.

Капучино – це еспресо зі спіненим молоком.

Назва походить від італійського слова “капуцин” – відсилка до характерного червоно-коричневого кольору роб у чернечого ордену капуцинів.

На відміну від лате, подається, як і еспресо, в попередньо прогрітій кавовій чашці об’ємом 150-180 мл.

Якщо порівнювати латте і капучіно – молока більше в латте, про нього далі.

Лате – міжнародний напій, який складається з еспресо зі спіненим молоком.

Будьте уважні, коли замовляєте напій у Європі, бо якщо замовите просто Лате в Італії — вам подадуть молоко, а у Франції – каву з молоком.

Латте макіато – еспресо, молоко і піна лежать шарами.

Подають напій у високому айріш-бокалі, п’ють, не перемішуючи шари, за допомогою соломинки.

Флет вайт – австралійський рецепт, створений на основі подвійного еспрессо і молока з маленьким шаром піни.

Має яскравий смак, займаючи проміжну нішу між дуже міцним допіо і м’яким капучіно.

Раф – це еспресо, вершки і ванільний цукор, які збиваються разом.

На смак, як пломбір, тому подобається дівчатам за ніжний ванільний смак.

Різновидом є медовий раф на основі еспресо, вершків і меду, які збиваються в густу піну.

Мокка або Мокачино – різновид кави латте з додаванням шоколаду. Молоко збивають разом із какао або шоколадом і доливають в чашку з еспресо.

Головне – не плутати з сортом кави Мокка!

Кава по-ірландськи – гаряча кава з ірландським віскі, цукром і молочною піною.

У класичному варіанті цукор не дають, але є рецепти з додаванням різних топінгів, наприклад, шоколадного або вершкового.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати зелений чай.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.