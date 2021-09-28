Еспресо, лунго, раф: що є що і як не розгубитись у кав’ярні

Види кавових напоїв – як не розгубитись у десятках найменувань і обрати найсмачнішу каву.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе базові і найвідоміші види кавових напоїв, які ти можеш зустріти в більшості закладів.
Еспресо і види кави на його основі
Еспресо
Найпопулярніший вид кави в Європі і один із основних кавових напоїв, на основі якого створені десятки самостійних рецептів.
Для добре приготованої кави характерна щільна, стійка пінка світло-кремового кольору.
Стандартний обсяг порції – 35 мл. Подається у попередньо прогрітій чашці.
Лунго
Лунго – еспресо зі збільшеною кількістю води, перехідний варіант між еспресо і американо.
Обсяг еспресо збільшується удвічі за рахунок води.
У лунго вода при заварюванні пропускається через каву, а в американо — вода заливається в готовий еспрессо.
Рістрето
Рістрето – еспресо, заварений з тією ж кількості кави, але з використанням вдвічі меншої кількості води.
Рістрето має більш концентрований смак, але менший вміст кофеїну, тому що кофеїн починає виварюватися лише з 13 секунди.
Рістрето можна пити навіть вагітним жінкам, а подається зі склянкою води.
Американо
Американо – еспрессо, який розводять водою.
Можна додавати цукор, молоко, вершки.
До речі, в Італії та Франції навіть не намагайтеся просити американо, бо у них немає такого напою і вам принесуть лунго.
Доппіо
Доппіо — подвійний еспресо. П’ють гарячим, іноді з тростинним цукром. На виході має бути приблизно 60 мл напою.
Кава з молоком і види напоїв на його основі
Макіато
У перекладі з італійської означає «плямистий». Це шот еспресо з невеликою кількістю спіненого молока.
Пінка буквально на мізинець покриває поверхню кави, її кладуть чайною ложечкою у центр еспресо.
Кава по-віденськи
Це еспресо зі збитими вершками. Іноді перед вершками в каву доливають трохи молока.
Зверху можна додати ваніль, цедру або шоколадну крихту.
Капучино
Капучино – це еспресо зі спіненим молоком.
Назва походить від італійського слова “капуцин” – відсилка до характерного червоно-коричневого кольору роб у чернечого ордену капуцинів.Також по темі: Еспресо, дівчата і Роберт Де Ніро - що потрібно знати про історію кави У київських кав’ярнях роблять каву зі склом Кава зменшує ризик захворювання на цукровий діабет
На відміну від лате, подається, як і еспресо, в попередньо прогрітій кавовій чашці об’ємом 150-180 мл.
Якщо порівнювати латте і капучіно – молока більше в латте, про нього далі.
Лате
Лате – міжнародний напій, який складається з еспресо зі спіненим молоком.
Будьте уважні, коли замовляєте напій у Європі, бо якщо замовите просто Лате в Італії — вам подадуть молоко, а у Франції – каву з молоком.
Латте макіато
Латте макіато – еспресо, молоко і піна лежать шарами.
Подають напій у високому айріш-бокалі, п’ють, не перемішуючи шари, за допомогою соломинки.
Флет вайт
Флет вайт – австралійський рецепт, створений на основі подвійного еспрессо і молока з маленьким шаром піни.
Має яскравий смак, займаючи проміжну нішу між дуже міцним допіо і м’яким капучіно.
Раф кава
Раф – це еспресо, вершки і ванільний цукор, які збиваються разом.
На смак, як пломбір, тому подобається дівчатам за ніжний ванільний смак.
Різновидом є медовий раф на основі еспресо, вершків і меду, які збиваються в густу піну.
Мокка
Мокка або Мокачино – різновид кави латте з додаванням шоколаду. Молоко збивають разом із какао або шоколадом і доливають в чашку з еспресо.
Головне – не плутати з сортом кави Мокка!
Кава по-ірландськи
Кава по-ірландськи – гаряча кава з ірландським віскі, цукром і молочною піною.
У класичному варіанті цукор не дають, але є рецепти з додаванням різних топінгів, наприклад, шоколадного або вершкового.
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