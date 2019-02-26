У київських кав’ярнях роблять каву зі склом

П’ємо каву майже кожного дня та можемо відчути якість навіть за запахом. Але забуваємо, що найголовніша небезпека усіх вуличних кав’ярень – це вода, молоко та сиропи. Журналістка Ранку у Великому Місті Марина Лишак разом з експертом Максимом Несміяновим перевірили декілька столичних точок з кавою. І були шоковані, яку небезпеку може приховувати філіжанка гарячого напою.

На що звертати увагу в першу чергу!

У першій кав’ярні експерти знайшли прострочене на аж на 4 дні молоко та бутель води з зеленим дном. Завжди цікавтеся, з якої води вам робитимуть каву. Якщо вона з брудної ємності з пліснявою, то краще відмовитись від такого задоволення. Адже брудний бутель – розплідник інфекцій.

У другій кав’ярні перемелюють каву у тріснутій скляній колбі, а в додачу ще й прострочені на 7 місяців сиропи використовують. Будьте пильні! Дрібне скло з легкістю потрапляє у чашку. Однак на око ви навряд чи побачите його, швидше відчуєте. І ще, якщо ви полюбляєте каву зі смаковими домішками – не лінуйтеся та перевірте строки придатності.

Купити каву в такому місці – це ризик! Хоча на перший погляд тут начебто затишно. Якщо ви стали свідком подібної ситуації: знімайте на відео або здавайте нам координати таких кавярень. Адже ми, споживачі, не повинні платити за продукт, який небезпечний для нашого здоров’я.

Тож висновок такий..

Кожного разу, коли збираєтесь випити каву, перш за все звертайте увагу на воду! І не соромтесь просити упаковку з молоком та сироп, щоб перевірити термін придатності.

Будьмо пильними! Разом ми виведемо на чисту воду кожного, хто воліє надурити споживача, тобто нас з вами!

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Українські супермаркети кишать простроченими продуктами

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