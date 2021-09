Топ-10 місць, щоб відпочити в Україні восени

Куди поїхати в Україні восени? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП 10 найкращих напрямків для подорожі.

Настала осінь, а ти не знаєш, що робити вдома?

Відповідь проста – їхати на екскурсії.

І для цього не обов’язково витрачати багато грошей.

Адже в Україні є стільки красивих і пам’ятних місць, що ви й уявити не могли!

Тож сумки в руки і гайда у подорож!

Піднятися на Говерлу, відпочити в Буковелі, полюбуватися гірськими озерами, відвідати водоспад в Яремче – ну просто рай для туристів.

У Карпатах зараз пропонують безліч розваг: і піднятися в гори гірськими мотоциклами, і покататися на конях, і підкорити найвищі вершини, і помилуватися красою гір з підйомників, і відвідати з гідом різні історичні місця.

А після екстремальних прогулянок чи виснажливих підйомів можна відвідати сауни, бані, криті басейни та популярні карпатські чани, щоб розслабитися і відпочити.

І, звичайно ж, карпатська кухня не залишить тебе байдужим: тут і деруни, і борщі, і грибні юшки, і вареники – усе, що душа забажає.

В Одесу можна їздити не лише влітку на море. Ба більше, туди просто необхідно з’їздити восени.

По-перше, вже зовсім не жарко ходити цікавими місцями. По-друге, ти приїжджаєте вже не на море, а як турист – щоб помилуватися пам’ятками.

І тут, безумовно, є на що подивитися: знамениті Потьомкінські сходи, морський порт, Одеський національний академічний театр опери та балету, який вражає своєю красою.

Неможливо бути в Одесі і не прогулятися Дерибасівською. Тут і архітектура чудова, і вулички, сповнені місцевим колоритом і музикою.

А ще в Одесі відкрили Стамбульський парк, у якому можна побачити безліч красивих квіткових композицій. Одним словом – є на що подивитися.

Львів – просто мрія для туристів. Це місто вабить своєю красою не лише українців, але й мандрівників із різних країн.

Сюди з’їжджаються десятки екскурсійних груп і буквально окуповують місто. Тут справді є на що подивитися.

Вулички на площі Ринок просто ваблять своєю красою і старовиною.

Можна піднятися на Ратушу і подивитися на старе місто з висоти, що теж дуже красиво.

Або посидіти біля Львівського оперного театру.

А скільки тут чудових храмів! Домініканський, Бернардинський, Латинський собори, Вірменська та Успенська церквиюю. А такі чудові храми, як Собор святого Юра і Церква святих Ольги та Єлизавети, збирають біля своїх стін безліч людей!

Красою вабить і Львівський національний університет імені Івана Франка.

А ще обов’язково потрібно піднятися на Високий замок, щоб зустріти світанок чи подивитися на нічні вогні міста з висоти.

Крім того, варто прогулятися Вірменською вулицею, відвідати старий Личаківський цвинтар, Італійське подвір’я і Палац Потоцьких.

Крім того, у Львові просто безліч кафе, барів та пабів на будь-який смак. Тут усюди пахне запашною кавою, авторськими наливками і смачним м’ясом. Тож у Львів потрібно їхати не на один день, а мінімум на вихідні!

Усі знають Чернівці, у першу чергу, через Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Ця будівля, колишня резиденція митрополитів, вражає своєю красою і величністю, а у його стінах часто знімають фільми.

Обов’язково потрібно відвідати знамениті зали теперішнього університету – Мармурову, Блакитну, Зелену та Червону зали, а також знищені покої митрополита і трапезну.

Крім цього, у Чернівцях є також чудовий Музично-драматичний театр імені Кобилянської, міська ратуша, Музей народної архітектури та побуту. Та й взагалі – прогулянка вуличками міста теж принесе величезне задоволення.

Безумовно, найвизначнішою пам’яткою Кам’янця-Подільського є фортеця. Про неї знають, мабуть, усі жителі України.

Це надзвичайної краси замок із мурами та фортецями, який має довгу історію. Фортецю називають середньовічною казкою, а саме місто – містом-музеєм під відкритим небом.

У Кам’янці-Подільському можна також глянути на пам’ятник Стіл згоди, який символізує 7 народів, що брали участь у творенні історії міста.

Також варто подивитися на Верхню і Нижню Польські брами, що захищали місто, на оборонну споруду Турецький бастіон, на ще одні ворота міста – Руську браму.

Ці величні кам’яні споруди просто захоплюють подих! А ще у Кам’янці-Подільському є унікальна пам’ятка природи – Смотрицький каньйон, довжина якого 9 км, а стіни сягають 50 метрів у висоту!

Національний дендрологічний парк Софіївка – це чудове місце для спокійного відпочинку і насолоди природою.

Тут є все для того, щоб відпочити душею: красива природа, фонтани, водоспад, біля якого загадують бажання, острів закоханих. Тут можна і залишитися наодинці з думками,

і приїхати з коханою людиною, і влаштувати сімейний відпочинок. Тут є навіть підземна річка Стікс, якою можна покататися на човні.

Відпочинок на Дністрі – чудове місце для того, щоб розслабитися на природі із сім’єю чи друзями.

Тож бери з собою палатки, спальники – і гайда робити шашлики на Дністрі. Природа так і манить своєю красою і затишком.

Тут можна влаштовувати чудові пікніки та вечори біля вогнища, милуватися красою річки та робити чудові фото на пам’ять.

Про цей тунель чули майже всі. І бачили його на фото.

Це унікальне місце, адже дерева тут сплелися у щільну арку і утворили магічний тунель, який вабить своєю красою.

Ще більшої загадковості тунелю додає колія, розташована посередині.

Складається враження, ніби це не реальність, а сторінка із книги чи кадр із фільму.

Обов’язково поїдьте туди навесні і восени, коли там зелено і золотаво. Тільки не втратьте можливість, адже листя можуть швидко опасти!

Дендрологічний парк Олександрія – один із найбільших у Східній Європі. Сам парк був заснований ще у XIX столітті. Він є чудовим місцем для затишного відпочинку.

Серце парку – Велика поляна. Тут знаходяться різні архітектурні та скульптурні пам’ятки: літня резиденція Аустерія, Ротонда, Колона пелікана, Колонада Луна, Китайський місток, Руїни, Арочний місток, Острів Марії, Острів Троянд, різні види фонтанів та водоспадів.

І все це оточує незаймана природа.

Тернопіль – це чудове затишне місто із величезним озером у центрі, площа якого складає 300 гектарів! Йому приблизно стільки ж років, скільки і Тернополю.

Воно оточене чудовими пішохідними вуличками із велодоріжками, парками, а на озері знаходяться два острови – Острів закоханих і острів Чайка.

Крім того, є ще й два пляжі: один піщаний, до якого вас відвезе катер, інший – пляж Циганка, повністю реконструйований, із чудовими алеями, скейт-парком, фонтаном і пляжем.

Біля озера знаходяться Єлисейські поля – зменшений аналог пам’ятки Парижу. Це зелені пагорби, на яких надзвичайно любить відпочивати молодь.

Більше того, у парках навколо озера розміщені чудові скульптури із каменю та дерева, які вражають своєю магічністю.

У Парку Національного відродження є Співоче поле – велика мушля, у якій відбуваються різні концерти, у Старому парку горить Вічний вогонь і розміщені танки часів Другої світової, а у Гідропарку Топільче знаходиться зоокуток під відкритим небом із різними представниками фауни.

Ще однією окрасою є Театральний майдан із чудовим Драматичним театром імені Тараса Шевченка.

Також у Тернополі є красиві церкви – Архікатедральний собор, Церква Різдва Христового, Домініканський костел, Воздвиженська церква та інші.

А оригінальні паби, бари, пивні і самогонні ресторіції, кав’ярні пропонують недорогу кухню з оригінальними меню на будь-який смак.

Фото: Pexels

