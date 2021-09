Одразу 4 штами! Кому варто щепитися від грипу цієї осені

Коронавірус та його небезпечні штами витіснили з порядку денного вірус грипу. Але це не означає, що він пропав.

До того ж, заявляють фахівці, грип — такий собі “чемпіон із мутацій”, і насправді видозмінюється значно частіше за коронавірус.

Так, за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні циркулюватимуть аж 4 штами вірусу грипу: типу А – H1N1, H3N2, а також – типу ліній В/Ямагата і В/Вікторія.

Аби захиститися від усіх цих варіантів буде достатньо лише одного щеплення протигрипозною вакциною.

Але кому насамперед необхідна вакцинація від грипу?

І чи може щеплення від ковід-19 вберегти від інфікування грипом?

Багато країн північної півкулі пережили епідемічний сезон захворюваності на грип 2020-21 років відносно спокійно і не зафіксували значного збільшення кількості інфікувань цим вірусом.

Та сама ситуація з країнами південної півкулі, куди грип мав би дістатися влітку 2021-го, каже інфекціоніст Федір Лапій.

Тимчасове “затишшя” пов’язують із впровадженням протиепідемічних заходів для запобігання поширенню коронавірусу на початку пандемії.

Новий вірус змусив увесь світ надягнути маски, частіше і ретельніше мити руки, дотримуватися соціальної дистанції і, зрештою, зачинив усіх по домівках.

Тепер же держави послаблюють карантинні обмеження та відкривають кордони на догоду економіці, а певна частина людей нехтує встановленими правилами через так звану “пандемічну втому”.

Тому, цілком ймовірно, що цього сезону 2021-2022 року держави північної півкулі — зокрема Україна — матимуть чималу кількість хворих на грип, на додачу до COVID-19, — зазначає Лапій.

Зауважимо, хоча смертність від грипу значно нижча за COVID-19, — це респіраторне захворювання також може перебігати у важкій формі та провокувати розвиток ускладнень.

Тож вакцинуватися від грипу необхідно! — наголошують фахівці.

Окрім того, як стверджують вчені з Медичної школи Університету Маямі, США, щеплення від грипу може посилити ефект антиковідної вакцини!

Так, повністю вакциновані від COVID-19, які ще й щепилися від грипу, — на 50-60% мають нижчий ризик важкого перебігу коронавірусної хвороби та розвитку ускладнень, як-от тромбоз, у порівнянні з пацієнтами, які не отримали вакцину від грипу.

Але — увага — у зворотньому напрямку це не працює!

