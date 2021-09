Nova Abetka: чи справді Україна може перейти на латиницю

Минулого тижня секретар РНБО Олексій Данілов озвучив думку, що Україні варто було б перейти на латинський алфавіт.

Після таких заяв суспільство розділилось на 2 частини.

Одні вважають, що нічого придумувати велосипед, тисячу років жили з кирилицю і нормально.

Інші ж наполягають, шо це черговий крок до Європи і втеча від, так званого, “русского мира”.

То чиї аргументи переконливіші?

Чи може Україна перейти на латинку?

І головне, в чому криється небезпека?

По-перше, ідея впровадити в Україні латинську абетку не нова.

Перші схожі пропозиції датовані ще ХVIII століттям.

Наступні спроби запровадити українську латинку були у середині ХIVI століття.

Тоді австрійський імператор Франц Йозеф перший видав указ, що усі україномовні судові подання мають бути написані латинськими літерами. Втім, така практика не прижилась.

Зрештою, за даними істориків, кирилиця почала ширитись Київською Руссю після прийняття християнства у 988 році.

Нею розписана Софія Київська. Саме це, на думку експертів є тією унікальністю, яку не можна втрачати.

Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін каже:

Але що нам пропонують прихильники впровадження латинської абетки в українську мову?

На думку Данілова, який і розпалив дискусію про алфавіт – найкращою оцінкою його тези є реакція російських пропагандистських ЗМІ, та проросійських постатей в Україні. Він переконаний:

Серед інших аргументів, мовляв, латинка більш зрозуміла для іноземців, а майбутнім поколінням дітей буде простіше вчити європейські мови.

Крім того, існує стереотип, що у світі кирилиця асоціюється саме з Росією, а латинка є ознакою європейської цивілізації.

І як можна хотіти у ЄС, але цуратися їхнього алфавіту?

А ось на думку українського мовного омбудсмена Тараса Креміня — відмова від кириличного алфавіту призведе до знищення всього українського:

Зрештою, дещо наївно вважати, що перехід на латиницю автоматично зробить українців більш прогресивними та європейськими.

Існує й інший варіант – двоалфавітність.

Це коли одночасно використовуватимуть і латиницю і кирилицю.

Такою системою, зокрема, послуговується Сербія.

На перший погляд, задум непоганий. У Сербії латиницею більше користується молодь, орієнтована на Захід.

Щоправда народний депутат та історик Володимир В’ятрович запевняє, що паралельне використання абеток може стати величезною помилкою і це може зруйнувати все, за що Україна бореться вже 30 років.

