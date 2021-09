Наздоганяє зіркового батька! Син Шварценеггера похизувався сталевими м’язами

Який тато, такий син! Навіть, якщо позашлюбний.

Так син легендарного актора, культуриста та політика Арнольда Шваренеггера і його колишньої хатньої робітниці Мілдред Баени, 24-річний Джозеф Баена похвалився у черговий раз своїми сталевими м’язами.

Схоже, парубок крок за кроком наздоганяє зіркового батька.

Адже він також професійно займається бодібілдингом і навіть веде власний блог.

І під кожним постом Джозефа можна зустріти численні порівняння із його зірковим татусем.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування Арнольда Шварценеггера.

Фото: projoe2

