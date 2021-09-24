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ICTV Ранок 24.09.2021 19:15
24.09.2021 19:15
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Наздоганяє зіркового батька! Син Шварценеггера похизувався сталевими м’язами

Наздоганяє зіркового батька! Син Шварценеггера похизувався сталевими м’язами

Який тато, такий син! Навіть, якщо позашлюбний.

Так син легендарного актора, культуриста та політика Арнольда Шваренеггера і його колишньої хатньої робітниці Мілдред Баени, 24-річний Джозеф Баена похвалився у черговий раз  своїми сталевими м’язами.

П’ятничне тренування на ноги. А що сьогодні у вас? — підписав Джозеф.

Схоже, парубок крок за кроком наздоганяє зіркового батька.

Адже він також професійно займається бодібілдингом і навіть веде власний блог.

І під кожним постом Джозефа можна зустріти численні порівняння із його зірковим татусем.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про  тренування Арнольда Шварценеггера.

Фото: projoe2

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Теги: Instagram, Арнольд Шварценеггер, зіркові новини
24.09.2021 19:15



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