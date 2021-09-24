Наздоганяє зіркового батька! Син Шварценеггера похизувався сталевими м’язами

Який тато, такий син! Навіть, якщо позашлюбний.
Так син легендарного актора, культуриста та політика Арнольда Шваренеггера і його колишньої хатньої робітниці Мілдред Баени, 24-річний Джозеф Баена похвалився у черговий раз своїми сталевими м’язами.
П’ятничне тренування на ноги. А що сьогодні у вас? — підписав Джозеф.
Схоже, парубок крок за кроком наздоганяє зіркового батька.
Адже він також професійно займається бодібілдингом і навіть веде власний блог.
І під кожним постом Джозефа можна зустріти численні порівняння із його зірковим татусем.Також по темі: Занадто спекотно для футболки! Володимир Кличко грав у гольф з голим торсом Девід Бекхем засвітив оголений торс в Instagram Шварценеггер замилував мережу знімками з ослицею
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування Арнольда Шварценеггера.
Фото: projoe2