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ICTV Ранок 18.05.2021 16:20
18.05.2021 16:20
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Шварценеггер замилував мережу знімками з ослицею


Легендарний актор-культурист та політик Арнольд Шварценеггер поділився з прихильниками в інстаграмі надзвичайно милим знімком.

На фото зірка позує разом зі своєю домашньою улюбленицею, ослицею Лулу, яка намагається спробувати напій господаря.

Лулу хоче, щоб я ділився з нею абсолютно усім. Локдаун її зіпсував, – так жартівливо підписав фото актор.

Світлина з “нахабною” Лулу зібрала вже понад мільйон вподобань.

Варто зауважити, що ослиця часто є героїнею публікацій Шварценеггера.

Домашня улюблениця видатного Термінатора впевнено завойовує любов фанатів актора.

ослиця фото

Більше новин із життя зірок можна переглянути у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як син Шварценеггера хоче перевершити батька.

Фото: schwarzenegger

 

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Теги: інстаграм зірок, Арнольд Шварценеггер
18.05.2021 16:20



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