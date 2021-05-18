Шварценеггер замилував мережу знімками з ослицею

Легендарний актор-культурист та політик Арнольд Шварценеггер поділився з прихильниками в інстаграмі надзвичайно милим знімком.
На фото зірка позує разом зі своєю домашньою улюбленицею, ослицею Лулу, яка намагається спробувати напій господаря.
Лулу хоче, щоб я ділився з нею абсолютно усім. Локдаун її зіпсував, – так жартівливо підписав фото актор.
Світлина з “нахабною” Лулу зібрала вже понад мільйон вподобань.
Варто зауважити, що ослиця часто є героїнею публікацій Шварценеггера.
Домашня улюблениця видатного Термінатора впевнено завойовує любов фанатів актора.
Більше новин із життя зірок можна переглянути у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як син Шварценеггера хоче перевершити батька.
Фото: schwarzenegger