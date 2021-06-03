Девід Бекхем засвітив оголений торс в Instagram

46-річний екс-футболіст Девід Бекхем засвітив оголений торс.

Відверте фото спортсмена з’явилося в його особистому блозі в інстаграмі.

Так, це Англія. Це те, що ми робимо, сонце виходить, ми знімаємо сорочки, коли навіть вигулюємо собак, – прокоментував Бекхем.

Фото Бекхема вже зібрало понад мільйон вподобань.

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Фото: giphy

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