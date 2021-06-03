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ICTV Ранок 03.06.2021 15:10
03.06.2021 15:10
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Девід Бекхем засвітив оголений торс в Instagram


46-річний екс-футболіст Девід Бекхем засвітив оголений торс. 

Відверте фото спортсмена з’явилося в його особистому блозі в інстаграмі.

Так, це Англія. Це те, що ми робимо, сонце  виходить, ми знімаємо сорочки, коли навіть вигулюємо собак, – прокоментував Бекхем.

Фото Бекхема вже зібрало понад мільйон вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Кемерон Діас.

Фото: giphy

 

 

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Теги: інстаграм зірок, Девід Бекхем
03.06.2021 15:10



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