Невроз: ознаки, як його лікувати та чи врятує запокійливе

Що таке невроз і як його лікувати.

Хронічні стреси і постійні психічні перевантаження можуть призвести до неприємних наслідків.

А їх у сучасному світі — хоч відбавляй!

Через те, що стати жертвою неврозу може практично кожен, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про цю хворобу більше.

Що таке невроз, які його основні ознаки та як відбувається процес лікування — читай нижче.

Щоб не вдаватись до довжелезних наукових визначень, спробуємо пояснити коротко й доступно.

Психологи прирівнюють невроз до несподіваного удару по мозку людини, що виводить із ладу всю систему.

Яскравим прикладом першого є перевірка якоїсь дії по декілька разів або нав’язлива мелодія, що ніяк не виходить із голови.

Із цим зазвичай можна впоратися самостійно, проте потрібно розуміти — неврозоподібний стан має здатність поступово перерости в невроз.

Загострити перебіг хвороби можуть негативні явища у житті — перевтома, недосипання, стрес тощо.

Тадиційно виділяють три види цієї хвороби: неврастенія, невроз нав’зливих станів, істеричний невроз.

Кожна з них має свої особливості та симптоми, але є однаково неприємною як для хворого, так і для людей навколо.

Людям, які страждають неврозом, дуже важко контролювати власні емоції та мислити раціонально.

Це не дає їм нормально функціонувати в соціальній, сімейній та трудовій сферах свого життя.

Але не лише, коли починаються проблеми на роботі та вдома, слід замислитись.

Якщо ти часто помічаєш наступні ознаки, цілком вірогідно, що у тебе може бути невроз:

Окрім названих вище симптомів, хворих на невроз турбують проблеми серцево-судинної системи, розлади кишково-шлункового тракту, статевої і сечовидільної системи, головні болі, порушення дихання, сну та руху.

Боротися із захворюванням фахівці пропонують за допомогою комплексного підходу.

Після того, як хворий проходить необхідну діагностику, розпочинається медикаментозна терапія.

Найпоширенішим методом лікування є вживання спеціально призначених антидепресантів.

Проте вживати їх потрібно лише за рекомендацією лікаря!

У кабінеті психотерапевта людина аналізує свою особистість.

Із допомогою фахівця, вона свідомлює причину власних страхів і занепокоєнь.

Таким чином наближується до омріяного душевного спокою, внутрішньої гармонії та цілковитого одужання.

Правильне харчування є корисним завжди.

А під час неврозу воно дозволяє знизити навантаження на організм.

Вони містять велику концентрацію вітамінів і клітковину, яка є будівельним матеріалом для всіх систем організму.

Корисно буде мінімізувати вживання солодкого, борошна та газованих напоїв.

Фізичні вправи допомагають нормалізувати діяльність мозку, а також заспокоюють нашу нервову систему.

Починати слід з простих вправ і з часом збільшувати навантаження.

А дихальна гімнастика покращує кровообіг у внутрішніх органах та в головному мозку.

Це позбавить тебе больового синдрому.

Із неврозом жартувати не слід.

Потрібно звернутись до лікаря і розпочати комплексне лікування після проведеної діагностики.

У традиціях української народної медицини є використання звіробою, який підвищує настрій, м’яти і меліси — вони добре заспокоюють.

Отож самостійно до народних заспокійливих слід вдаватись лише для профілактики, а за всім решта — до лікаря!

