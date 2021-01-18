Еліксир молодості. Чим корисний вітамін С і де він міститься

Вітамін С: у чому його користь та в яких продуктах він міститься.

Вітамін С (аскорбінова кислота) – одна з найбезпечніших та найкорисніших поживних речовин.

Він захищає імунну систему, запобігає серцево-судинним захворюванням.

Допомагає зберегти зір і молодість шкіри.

Ранок у Великому Місті розібрався, чому вітамін С потрібен для здоров’я та як не допустити його дефіциту.

Денна норма

Дослідження американського вченого Маяда довели, що найкраща формула для балансу поживної речовини в організмі – їсти п’ять порцій фруктів на день і приймати 500 міліграмів вітаміну С як дієтичну добавку.

Деякі типи добавок можуть шкодити шлункові.

Тому лікарі радять вживати вітамін у некислій буферній формі.

Де шукати вітамін С

Продукти, у яких міститься найбільша кількість вітаміну.

Апельсиновий сік

Броколі

Червона капуста

Зелений і червоний перець

Грейпфрут

Ківі

Томатний сік

Роль в організмі

Вітамін С необхідний для росту, розвитку та відновлення всіх тканин організму.

Він бере участь в процесі утворення колагену, поглинанні заліза.

Сприяє загоєнню ран, підтримує здоров’я хрящів, кісток та зубів.

Це антиоксидант, який запобігає розвитку раку та артриту.

Як розпізнати дефіцит

Дефіцит вітаміну С спостерігається порівняно рідко.

Найчастіше від нього страждають люди, які недоїдають.

У крайньому разі дефіцит цієї поживної речовини може призвести до цинги із характерними слабкістю, анемією, синцями, кровотечами та розхитаними зубами.

Користь для здоров’я

Вітамін С запобігає стресу

Це може бути відмінним маркером загального стану здоров’я.

Якщо у вас пригнічений стан, імовірно, ви не отримуєте всіх поживних речовин.

Не дозволяє застуді прогресувати

Вітамін С не є ліками від цієї хвороби.

Але його прийом при застуді та грипі може зменшити ризик розвитку подальших ускладнень, таких як пневмонія та легеневі інфекції.

Запобігає старінню шкіри

Жінки, які вживають достатню кількість вітаміну С, мають нижчу імовірність сухості шкіри та появи нових зморшок.

Знижує ризик інсульту

Люди, у яких достатня концентрація вітаміну С у крові, рідше хворіють на серцево-судинні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про користь вітаміну D.

Фото: Unsplash

Софія Бабік

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