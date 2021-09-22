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Video: Один з найвпливовіших форумів світу. Як пройшов YES Brainstorming 2021

Через пандемію коронавірусу цьогорічна Ялтинська європейська стратегія відбулася у новому форматі дискусії – YES Brainstorming. Це ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього України з низкою найвідоміших мислителів світу. Захід організувала Ялтинська Європейська Стратегія (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. [read_more_news] Чим особливий був цьогорічний YES Brainstorming? І які саме теми обговорювали? Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриття арт-простору в Бучі. Фото: yalta european strategy

Один з найвпливовіших форумів світу. Як пройшов YES Brainstorming 2021
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Через пандемію коронавірусу цьогорічна Ялтинська європейська стратегія відбулася у новому форматі дискусії – YES Brainstorming.

Це ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього України з низкою найвідоміших мислителів світу.

Захід організувала Ялтинська Європейська Стратегія (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

Також по темі: Робота в Гаазі або ООН: як отримати престижну освіту безкоштовно PinchukArtCentre відновив безкоштовні екскурсії. Чому туди варто потрапити? Від мрій до дій: як отримати грант на навчання за кордоном

Чим особливий був цьогорічний YES Brainstorming?

І які саме теми обговорювали?

Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриття арт-простору в Бучі.

Фото: yalta european strategy

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ICTV / Ранок / Один з найвпливовіших форумів світу. Як пройшов YES Brainstorming 2021 / 22.09.2021 12:20
22.09.2021 12:20

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