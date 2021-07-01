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ICTV Ранок 01.07.2021 18:00
01.07.2021 18:00
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Розкішна фігура у 63. Шерон Стоун потішила прихильників знімками в купальнику


Легендарна 63-річна голлівудська акторка Шерон Стоун потішила прихильників знімками у купальнику.

Світлини зірка розмістила у своєму інстаграм-блозі.

“Щасливе літо”, — прокоментувала фото Шерон.

Гарна фігура знаменитості часто стає приводом для чуток.

Але актриса наголошує, що жодного разу не вдавалась до пластичних операцій.

Також по темі: Сама чарівність. 63-річна Шерон Стоун знялася для глянцю Шерон Стоун поділилась розкішним знімком у купальнику Шерон Стоун вразила прихильників запальними танцями

Просто намагається вести здоровий та активний спосіб життя і правильно харчуватися.

Більше зіркових новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Дуа Ліпи.

Фото: IMDb

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Шерон Стоун, шоу-біз
01.07.2021 18:00



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