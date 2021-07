Розкішна фігура у 63. Шерон Стоун потішила прихильників знімками в купальнику

Легендарна 63-річна голлівудська акторка Шерон Стоун потішила прихильників знімками у купальнику.

Світлини зірка розмістила у своєму інстаграм-блозі.

“Щасливе літо”, — прокоментувала фото Шерон.

Гарна фігура знаменитості часто стає приводом для чуток.

Але актриса наголошує, що жодного разу не вдавалась до пластичних операцій.

Просто намагається вести здоровий та активний спосіб життя і правильно харчуватися.

Фото: IMDb

