Розкішна фігура у 63. Шерон Стоун потішила прихильників знімками в купальнику

Легендарна 63-річна голлівудська акторка Шерон Стоун потішила прихильників знімками у купальнику.
Світлини зірка розмістила у своєму інстаграм-блозі.
“Щасливе літо”, — прокоментувала фото Шерон.
Гарна фігура знаменитості часто стає приводом для чуток.
Але актриса наголошує, що жодного разу не вдавалась до пластичних операцій.
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Просто намагається вести здоровий та активний спосіб життя і правильно харчуватися.
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Фото: IMDb
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01.07.2021 18:00
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