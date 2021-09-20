Топ-100 речей мінімаліста: список необхідних предметів

Топ-100 речей без яких не обійдеться жоден мінімаліст.

Стрімка індустріалізація диктує правила, за якими тобі постійно потрібно оновлювати гардероб, а облаштування кімнати залежить не від дизайнерського задуму, а від того, що зараз у тренді.

Мінімалізм же противопостає надлишковому споживанню і пропонує обмежити своє життя лише тими речами, що дійно принесуть користь і будуть якнайдовше уживані.

Ранок у Великому Місті розповість тобі про те, за якими правилами живуть мінімалісти і, якими речами вони можуть обмежитись, але не відчувати дискомфорту.

Хто такий мінімаліст

Щоб стати мінімалістом недостатньо зробити розхламлення будинку чи йти у вихідні на детокс. Ні, звісно, це класні і корисні речі.

Але…

Мінімалізм потребує зміни насамперед стилю життя.

Людину, яка дотримується принципів обходитись лише необхідним можна назвати мінімалістом.

Він знає, що у нього стоїть в приорітеті, тому на зайві речі не звертає уваги.

Список речей кожного мінімаліста

Обмеження допомагає зрозуміти, чим ти будеш користуватись, що тобі потрібно, а що тільки займає місце.

Для зручності розділимо перелік на блоки:

Ванна:

набір рушників

зволожуюючий крем для шкіри

шампунь та кондиціонер для волосся

зубна нитка

ополіскувач

гель для душу

мило

сонцезахисний крем

дезодорант

гребінець

мийні засоби

Одяг:

нижня білизна

футболки

джинси

сорочка

діловий костюм

спортивний костюм (штани та худі)

пасок

кросівки

зимові чоботи

демісезоне взуття

босоніжки

взуття на низькому ходу (в залежності від сезону)

пальто

легка куртка

тренч

пуховик

шапка

шафр

рукавиці

сукня

шорти

вечірня сукня

спідниця

купальник

носки

теплий кашеміровий светр

дощовик

термобілизна

Техніка:

ноутбук

флешка

смартфон

рower bank

навушники

смарт-годинник

праска

фен

пилосос

кавоварка

пральна машина

посудомийна машина

телевізор

Аксесуари:

рюкзак

шопер

окуляри

гаманець

парасоля

сумка на пояс

прикраси

Кухня:

набір столових приладів

сковорідка

каструля

чайник

тарілки

глибокі тарілки

чашки

духовка

штопор

мікрохвильова піч

холодильник

ніж

доска для нарізання

кухоний стіл

стілець

мийні засоби

Дім:

ліжко

2 комплекта постільної білизни

подушки

ковдра

тапки

дзеркало

стіл

стілець

килимок для спортивних вправ

диван

рейл для зберігання несезонного одягу

шафа

прасувальна дошка

ваги

відро для сміття

аптечка

настільна лампа

крісло

полиця для книг

ножиці

голка з ниткою

папір

ручка з олівцем

журнальний стіл

кімнатна рослина

Тож, це мінімальний перелік необхідних речей для комфортного життя мінімаліста.

Пам’ятайте! Головне правило — це, щоб все працювало на вас, а не навпаки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити розхламлення будинку.

Фото: Unsplash

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