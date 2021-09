Що почитати восени: найкращі книжкові новинки сезону

Осінь лише розпочалася, а вже балує крутими книжковими новинками – як художніми, так і non-фікшн.

Та й дощі за вікном якраз сприяють приємному та затишному читанню.

Які нові книжки обрати цього сезону?

Ранок у Великому Місті разом із видавництвом Vivat зробив невеликий дайджест.

Авторка: Керолайн Перес

«Невидимі жінки» — це перша книжка про гендерні нерівності, заснована виключно на фактах та статистиці. Це більш ніж 100 років досліджень прихованих ґендерних даних про жінок, що творили історію на рівні з чоловіками.

Авторка книги — офіцерка Ордена Британської імперії, відома борчиня за права людини Керолайн Перес.

У книзі Невидимі жінки вона викриває гендерну нерівність там, де її, здавалося б, годі й шукати: на клавішах фортепіано, у програмах розпізнавання голосу, у клінічних випробуваннях лікарських засобів…

Жінки в цій системі залишаються непоміченими. Сфери життя, підлаштовані під чоловічі потреби, некомфортні, ба більше — небезпечні для жінок. Але так буде не завжди…

Авторка: Оксана Мороз

Як часто вам здається, що вас дурять в інтернеті? Або ви усвідомлюєте, що це шахрайство, проте не розумієте, навіщо й кому воно потрібне?

У книжці “Як не стати овочем. Інструкція з виживання в інфопросторі” зібрані основні маніпуляції цифрового світу у форматі “суть — причина — наслідки — що робити”.

Простою мовою на конкретних прикладах.У книжці ви дізнаєтеся:

Тут ви підтвердите свої здогадки, дізнаєтеся багато нового, а головне — зрозумієте, як не потрапити на гачок шахраїв, політиків та онлайн-злодіїв.

А ще ці знання допоможуть пояснити рідним, які небезпеки чатують на них в онлайні.

Книга є частиною соціального проекту з навчання українських вчителів інформаційній гігієні. 10 грн від продажу кожної книги йдуть на забезпечення нею кожного українського вчителя.

Авторка: Еббі Ваксман

Молода дівчина Ніна Гілл — запекла інтровертка, щаслива у своєму затишному світі. Книгарня, де працює Ніна, — то її святиня, якби тільки не окремі набридливі клієнти.

Для спілкування цілком достатньо мами та ще кількох друзів. Аж тут раптом у її життя вривається купа людей: річ у тім, що батько, якого дівчина ніколи не знала, помирає, покинувши на Ніну чимало рідних, які прагнуть з нею познайомитися!

Справжній нічний жах для інтроверта — зустрічі, розмови, нові компанії… До того ж і її запеклий ворог Том виявляється милим чоловіком, який хоче з нею ближче познайомитися. Можливо, саме час зважитися і вийти із зони комфорту?

Особливо якщо Ніна захоче дізнатися більше про батька, на якого вона, здається, дуже схожа за вдачею.

Авторка: Крістіна Макдональд

Посеред ночі Ебіґейл будить телефонний дзвінок — її донька Олівія впала з мосту, мозок непоправно ушкоджений, але дівчину підімкнули до системи життєзабезпечення.

Що це — випадкова необачність? Самогубство? Чи все ж таки хтось їй допоміг?

До того ж дівчина вагітна, про що Ебі навіть не здогадувалася.

Мати з донькою, власне, жили не дуже мирно, і їхні довготривалі сімейні таємниці поступово виринають на поверхню. Ось тільки виправляти щось уже запізно.

Лишається розібратися з однією загадкою: що ж саме відбулося тієї ночі, коли Олівія впала?

Авторка: Алікс І. Герроу

У маєтку пана Лока з безліччю дивних артефактів самотою зростає Дженьєрі. Їй не можна шуміти, а на дозвіллі вона мусить

нудитися за переписуванням конторських книг.

У Дженьєрі є дивний дар: усе, що вона запише, магічним чином здійснюється, от тільки пан Лок хоче, щоб дівчина полишила такі витівки.

Від самоти її рятує загадкова книжка під назвою «Десять тисяч дверей», у якій ідеться про інші світи.

Аж раптом Дженьєрі розуміє, що їй загрожує небезпека і що історія в книжці тісно з нею пов’язана.

Від цієї миті розпочинається дивовижна подорож крізь час і простір у пошуках загадкових дверей. Однак що справді повинна віднайти Дженьєрі — це саму себе.

