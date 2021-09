Що почитати восени 2021: ТОП-5 книг, які допоможуть пережити осінь

Підбірка книг, які варто читати саме восени.

Осінь – це ще одна причина радіти життю. Але не нестримно, а статечно і підбиваючи підсумки.

Тепер час відгороджуватися від холодних сирих днів і меланхолії гарною книгою і горнятком запашної кави.

Ми підшукали для тебе кілька книг: не яскраво-життєрадісних – такі добре читати влітку, але у вогку погоду вони втрачають весь свій шарм.

Натомість ми взяли трохи світлого смутку, вдумливість і прекрасне авторське письмо – ось за яким рецептом тобі потрібні книги цієї осені.

Маємо 5 книг для зустрічі з осінню у всеозброєнні – нестандартних і майже напевно ще тобою не прочитаних.

В принципі, будь-які книги Джоан Харріс можна запоєм читати всю осінь і зиму.

Їх можна порівняти з чашкою найароматнішого какао, коли ти заскочив(ла) з морозу в дім.

В них є запах випічки, шелест листя та завивання вітру, багатий урожай фруктів та хрустка скоринка яблучного пирога.

Автор знаменитої книги “Шоколад”, по якій існує не менш приголомшлива екранізація, і яку ми теж рекомендуємо читати в дощі, всі свої роботи пише в такому ось ключі.

За сюжетом, письменник Джей зараз перебуває в кризі і не пише. Аж раптом знаходить шість пляшок старого вина.

Вони дивом збереглися з часів його дитинства, і кожен ковток віддає ностальгією і гіркотою втрачених років.

Цей напій створював дивний старий сусід, який практично виховав Джея і зробив його тим, ким він сьогодні є.

Після того сусід пропав без сліду, а все його історії тепер здаються якимось димом і ілюзією.

Живучи в озлобленні та зневірі, Джей і не уявляє, що скоро кожен ковток знайденого вина змінить його життя, підштовхне до важливих вчинків, допоможе відновити справедливість і розставить всі крапки над “і” в заплутаній історії.

Ця прекрасна книга намалює на твоєму обличчі усмішку і подарує внутрішні щастя, – особливо тим, хто зневірився і втомився.

Її життя не приносить їй належного задоволення і гармонії, бо на якомусь перехресті вона колись звернула не туди. Друзів нема, а з рідних – тільки мати, якій нема діла до доньки.

Вона часто зустрічається на сходовій клітині зі своїм сусідом Філібером, і поступово їх відносини стають приятельськими.

Згодом життя складається так, що їй доводиться переїхати до друга.

Саме в цьому прихистку вона починає відчувати той втрачений стан душевного тепла, якого їй так не вистачало весь цей час.

У квартирі Філібера вона знайомиться з молодим і талановитим кухарем на ім’я Франк, і це просто взаємна неприязнь з першого погляду.

Проте, через деякий час у молодих людей з’являються загальні теми для розмови.

Ця дивна трійця несподівано для себе знову починає бачити життя в усіх фарбах і отримувати від неї задоволення.

А тим часом у долі на друзів свої плани.

У що виллються ці нестандартні взаємини? Читай книгу й дізнавайся.

Осінь – найкраща пора читати казки. Але не прості, а похмурі і розраховані на дорослих.

Коли дощ барабанить у вікна, темніє надто рано, що може бути краще за це? Трохи чар.

Визнана казкарка Кетрін Валенте найкраще допоможе вам своїми книгами створити неперевершену атмосферу.

Тут ти знайдеш відгомони східних легенд, казок братів Грімм, міфології різних країн і творчості Андерсона.

Дракони, принцеси, пірати, пригоди, чаклуни.

Здається, що все це дитячі історії, але за ними ховаються дорослі страхи та мрії.

Ми читали цю книгу, засновану на реальних подіях, і гарантуємо тобі сльози.

Авторка Кеті Гласс розуміє це, як ніхто: вона працює з важкими дітьми з неповних сімей. А тому складні випадки в її практиці – це скоріше норма, ніж виняток.

Але Кеті навіть не могла собі уявити, який сюрприз приготувала їй доля цього разу: від її теперішньої підопічної за чотири місяці відмовилися п’ятеро опікунів.

І це не дивно. Дівчинка з першого дня свого перебування в новій сім’ї показала себе справжнім тираном.

Вона відверто знущалася з названої мами, зведених брата і сестрички.

А ось Кеті вважала, що зможе допомогти цій нещасній дитині.

Що ж такого страшного в минулому дівчинки змусило її так себе поводити?

Прочитавши цю книгу, ти зрозумієш якісь вчинки своїх дітей, або, якщо у тебе їх ще немає, приміряєш на себе роль батьків.

А чи не хочеш прогулятись по нічному Лондону?

Пройтися по Бейкер-стріт, відвідати Сохо, вийти на набережну Темзи, щоб помилуватися пароходиками?

Але пам’ятай, що в той же самий час десь за тобою нечутно крадеться кривавий Джек-різник, а з-за кущів – уважно спостерігає доктор Франкенштейн в компанії зі своїм жахливим монстром!

Це справжній Хелловін, дитинко! І ця Англія Роджера Желязни – не та стара-добра Великобританія, про яку писали класики.

Це останній роман відомого письменника, і це історія про вічну боротьбу добра і зла, яка одразу занурить в хитросплетіння сюжету, – тільки встигай зрозуміти, хто тут є справжнім добром.

Ця осінь може стати для тебе неймовірною – лиш подивись на сирість з іншої точки зору. Сподіваємось, наша добірка книг тобі у цьому допоможе.

Фото: Unsplash

