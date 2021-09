Правила здорової вечері: головні табу та список корисних продуктів

Що треба їсти на вечерю: головні табу та список дозволених продуктів.

Після важкого робочого дня так хочеться потішити себе смачною вечерею.

Але перед тим, як замовляти піцу або розігрівати вчорашній стейк, прочитай цей матеріал.

У ньому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, яким насправді має бути останній прийом їжі за день.

Дієтологи в один голос просять тих, хто худне або слідкує за фігурою, відмовитися від високовуглеводної вечері.

І це цілком справедливо.

Тому, якщо будемо захоплюватися ними у другій половині дня, вже дуже швидко помітимо, як цифри на вагах ростуть.

У період з 23:00 до 1:00 синтезується гормон соматотропін, який безпосередньо впливає на процеси спалювання жирів в організмі.

Звісно, якщо не блокуємо свій “гормон схуднення” або згаданий вище соматотропін продуктами, які підвищують інсулін.

Йдеться про молочку, червоне м’ясо, випічку, солодощі, мед, кавун тощо.

А з чого тоді має скаладатися вечеря, якщо з неї забрати і молочку, і вуглеводні гарніри?

В ідеалі із комбінації трьох складових:

Так ти не лише подбаєш про свою фігуру, а й забезпечиш відмінне самопочуття власному організму.

Фото: Pexels

