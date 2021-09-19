Правила здорової вечері: головні табу та список корисних продуктів

Що треба їсти на вечерю: головні табу та список дозволених продуктів.

Після важкого робочого дня так хочеться потішити себе смачною вечерею.

Але перед тим, як замовляти піцу або розігрівати вчорашній стейк, прочитай цей матеріал.

У ньому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, яким насправді має бути останній прийом їжі за день.

Правила здорової вечері

Жодних вуглеводів

Дієтологи в один голос просять тих, хто худне або слідкує за фігурою, відмовитися від високовуглеводної вечері.

І це цілком справедливо.

З вуглеводів ми отримуємо енергію, яка не встигає витратитися до кінця дня.

Тому, якщо будемо захоплюватися ними у другій половині дня, вже дуже швидко помітимо, як цифри на вагах ростуть.

До того ж, частенько саме вуглеводи стають причиною вранішніх набряків, оскільки мають властивість затримувати рідину в організмі.

Ні — продуктам, які підвищують інсулін!

У період з 23:00 до 1:00 синтезується гормон соматотропін, який безпосередньо впливає на процеси спалювання жирів в організмі.

Тому не дивно, чому саме в нічну пору ми худнемо найінтенсивніше.

Звісно, якщо не блокуємо свій “гормон схуднення” або згаданий вище соматотропін продуктами, які підвищують інсулін.

Йдеться про молочку, червоне м’ясо, випічку, солодощі, мед, кавун тощо.

Три складових правильної вечері

А з чого тоді має скаладатися вечеря, якщо з неї забрати і молочку, і вуглеводні гарніри?

В ідеалі із комбінації трьох складових:

легкі білки — запустять синтез “гормону схуднення” — соматотропіну;

— запустять синтез “гормону схуднення” — соматотропіну; правильні жири — оптимізують жировий обмін;

— оптимізують жировий обмін; овочі без вмісту крохмалю.

Список дозволених продуктів

риба;

морепродукти;

яйця;

гриби;

рослинні олії (кунжутна, гарбузова, оливкова);

авокадо;

оливки;

кунжут, насіння і горіхи;

некрохмалисті овочі, як-от: капуста, цибуля, рукола, огірки, цукіні, кріп, петрушка, щавель, спаржа, болгарський перець, стручкові квасоля та горох, шпинат, серцевина артишоків.

Якщо коротко, то вечеря має бути легкою та корисною.

Так ти не лише подбаєш про свою фігуру, а й забезпечиш відмінне самопочуття власному організму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не можна їсти на сніданок.

Фото: Pexels

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