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ICTV / Ранок / 5 книг, які можна прочитати за 1 вечір (і запам’ятати надовго) / 16.07.2020 19:15
16.07.2020 19:15
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5 книг, які можна прочитати за 1 вечір (і запам’ятати надовго)


Список цікавих книг невеликого обсягу до 200 сторінок, які можна легко прочитати за вечір.

Читання – заняття потрібне і важливе. Та, на жаль, у багатьох просто не вистачає часу, щоб спокійно повалятися з книжкою.

Саме тому Ранок у Великому Місті зробив добірку книжок, які можна прочитати буквально за пару годин. Вони невеликі за обсягом і при цьому захопливі, тож тобі не схочеться відкласти том уже після перших сторінок.

Починати з книг невеликого обсягу – чудова ідея і для тих, на кого товсті фоліанти поки що лякають.

Сподіваємося, ти зможеш обрати собі щось до смаку.

Книги, які можна прочитати за 1 вечір

Ернест Хемінгвей «Старий і море»

Кількість сторінок: 104 

 

 

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Публикация от Yakaboo.ua (@yakabooua)

Старий і море – це безсмертна класика, один із найвідоміших творів американського письменника Ернеста Хемінгвея. За нього автор отримав одразу дві поважні премії – Нобелевську і Пулітцерівську.

Це історія про кубинського рибалку Сантьяго. Одного разу на його гачок попалася гігантська риба, така велика, що втягнути в човен він її не міг.

Із цього і почалася незламна боротьба чоловіка – з рибою, зі стихією і самим собою.

Людина не для того створена, щоб терпіти поразки. Людину можна знищити, але не можна перемогти.

Ця історія – цікава, захоплива і трохи дивна. І вона не вилітає з голови одразу після того, як перегорнеш останню сторінку.

Тож можливість добре поміркувати тобі забезпечена.

Джоан Ролінг «Фантастичні звірі і де їх шукати»

Кількість сторінок: 128

 

 

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Публикация от Інтернет-книгарня Book King (@bookkingua2019)

Ця невеличка за обсягом книга – підручник з Хогвартсу, такий самий, за яким навчався Гаррі Поттер, Рон, Герміона та інші чарівники.

Тепер можливість дізнатися чаклунські секрети зсередини є і у маглів.

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З підручника ти дізнаєшся про казкових тварин, що населяють чарівний світ.

Де живе квінтолап, що їсть пухканець і чому не варто залишати молоко для кнарла? Про це і не тільки «мама» Поттеріани Джоан Ролінг розповіла у Фантастичних звірях.

Джен Сінсеро «Не нюнь»

Кількість сторінок: 187 

 

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Публикация от Войцеховська Тетяна (@tetyanka_silver)

Ця книга закликає припинити нарікати на долю і нарешті стати на шлях фінансового благополуччя.

Авторка обіцяє, що книга допоможе виявити приховані переконання і страхи, які заважають збільшити свій дохід.

Задля цього – пропонує серію нескладних вправ.

Можливо, книжка дасть тобі прилив натхнення і  додасть сил для позитивних перетворень. Або, принаймні, нагадає, що життя одне і, аби чогось досягти, діяти варто вже зараз.

Ірен Роздобудько «Останній діамант Міледі»

Кількість сторінок: 192 

 

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Публикация от Книготорговиця Женя Висоцька (@chitachka)

Захопливий авантюрний детектив української письменниці Ірен Роздобудько не відпустить тебе до останньої сторінки.

Все починається з того, що помирає заможна жінка, яка залишила по собі багато коштовностей.

А далі читач опиняється у справжньому вирі пригод із таємницями, пошуками істини та справжньою небезпекою.

У книзі є чимало натяків на роман «3 мушкетера», тож прихильникам Олександра Дюми відкриються додаткові смислові відтінки.

Гел Елрод «Чудовий ранок. Як не проспати життя»

Кількість сторінок: 176 

 

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Публикация от katerunka_aesthetic (@katerunka_aesthetic)

Як прокидатися рано-вранці без надмірних зусиль, і головне – навіщо це робити? На ці питання відповідає американський коуч і письменник Гел Елрод.

У книзі він пояснює, як перша година після пробудження визначає успіх усього дня, а зрештою – і цілого життя.

Автор обіцяє, що його методика допоможе знизити рівень стресу, підвищити продуктивність, покращити здоров’я та почати жити життям своєї мрії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені книги знаменитостей.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: книги
16.07.2020 19:15



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