Одні з найвпливовіших. Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з’явились на обкладинці Time

Меган Маркл і принц Гаррі потрапили до сотні найвпливовіших людей планети.
Саме з цієї нагоди скандальне подружжя вперше з’явилося на обкладинці легендарного глянцю “Time”.
Знімки герцога та герцогині Сассекських були оприлюднині 15 вересня, у день народження Гаррі і вже розлетілися мережею.
Як стверджують західні ЗМІ:
Вартість коштовностей Маркл на цих фото складає 384 тисячі доларів!
Бо лише ексклюзивна обручка, яку їй подарував принц, коштує близько 350 тисячі.. не гривень.
А от у Гаррі просто доволі скромний годинник за 23 тисячі доларів.
Він, до речі, колись належав його мамі — принцесі Діані.Також по темі: Ковбойський стиль. Дженніфер Лопес у сукні вершниці на червоній доріжці "Незабаром повернусь". Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram У прозорій сукні. Меган Фокс ефектно з'явилася на премії MTV
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Фото: sussexroyal