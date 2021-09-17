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ICTV Ранок 17.09.2021 16:00
17.09.2021 16:00
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Одні з найвпливовіших. Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з’явились на обкладинці Time

Одні з найвпливовіших. Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з’явились на обкладинці Time

Меган Маркл і принц Гаррі потрапили до сотні найвпливовіших людей планети.

Саме з цієї нагоди скандальне подружжя вперше з’явилося на обкладинці легендарного глянцю “Time”.

Знімки герцога та герцогині Сассекських були оприлюднині 15 вересня, у день народження Гаррі і вже розлетілися мережею.

Як стверджують західні ЗМІ:

Вартість коштовностей Маркл на цих фото складає 384 тисячі доларів!

Бо лише ексклюзивна обручка, яку їй подарував принц, коштує близько 350 тисячі.. не гривень.

А от у Гаррі просто доволі скромний годинник за 23 тисячі доларів.

Він, до речі, колись належав його мамі — принцесі Діані.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали секрети краси Меган Маркл.

Фото: sussexroyal

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Теги: інстаграм зірок, королівська сім'я, Меган Маркл, принц Гаррі
17.09.2021 16:00



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