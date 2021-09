Тарифні сюрпризи: як зростуть ціни у платіжках на тепло і гарячу воду

До старту нового опалювального сезону в Україні залишається щонайменше місяць.

І цього року не обійдеться без сюрпризів.

Платіжки за тепло можуть неприємно здивувати.

Нині ціна на європейському ринку газу, частиною якого є й Україна, побила всі історичні рекорди.

Ціна за тисячу кубометрів вже перетнула 800 доларів за тисячу кубів.

Це, перш за все, пов’язано з низьким рівнем запасів газу у європейських підземних сховищах.

А у цьому винна Росія, яка навмисно до цього довела.

Член економічного дискусійного клубу розповідає:

Тобто фактично ціна газу на «Українській енергетичній біржі» прив’язана до ціни на європейських хабах.

Перш за все це б’є по усіх українських бюджетних установах, які змушені купувати газ за ринковими цінами. І вони можуть сягнути 20 грн за кубометр або навіть більше.

На перший погляд, нас з вами, звичайних побутових споживачів, це жодним чином не стосується.

Але, насправді, це не так.

Але що ж з цінами для українців?

Якщо вони не прив’язані до європейських цін, тоді до чого?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

