Переворот у Нафтогазі: як реагують західні партнери, і що буде з тарифами

Зміни у Нафтогазі, які торкнуться кожного.

Кабінет міністрів звільнив голову правління найбільшої паливо-енергетичної компанії «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва і призначив на його місце колишнього колегу і виконувача обов’язки міністра енергетики Юрія Вітренка.

Але як це може вплинути на наші з вами гаманці?

Чи має право на це Кабмін?

Голову Нафтогазу звільнив Кабінет міністрів.

Але експерти запевняють, що таких повноважень уряд не має.

Звільняти першу людину компанії може лише наглядова рада, куди входять незалежні від владної верхівки члени.

Але разом із Коболєвим уряд звільнив і усю Наглядову Раду, повністю перепризначивши її.

Реакція західних партнерів

Такі дії українського уряду неабияк стривожили наших західних партнерів.

Про своє незадоволення прямо заявив речник Дерджепу США.

Про це він написав у своєму ттвітері:

“Повага до корпоративного управління, прозорість та доброчесність при призначенні персоналу в енергетичному секторі є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності до реформ”.

Посли країн Великої сімки також заявили, що управління держпідприємствами має бути вільним від політичного втручання.

Причини неправомірного рішення Кабміну

Формальним приводом звільнення Коболєва стала начебто збитковість компанії.

Кілька днів тому правління Нафтогазу презентувало звіт за 2020 рік, який показав, що за минулий рік компанія зазнала чистого збитку на 19 мільярдів гривень.

Зрештою, все це не завадило Нафтогазу залишитися найбільшим платником податків до українського бюджету.

Минулого року компанія забезпечила рекордні 141 млрд гривень податкових надходжень.

Та експерти кажуть, що не варто шукати причини в економічній площині. Адже звітність такої компанії як Нафтогаз набагато складніша, ніж може здатись.

Виконавчий дтректор Центру економічної стратегії Гліб Вишлинський каже:

Звітність такої великої групи як Нафтогаз – є дуже складна річ. Тому з нальоту не можна сказати, що збиток є результатом поганої роботи. Має бути глибший аналіз.

Експерти говорять, що звільнення Коболєва було несподіваним, відтак про мотиви можна лише здогадуватись.

Деякі експерти впевнені, що звільнення саме Андрія Коболєва – зовсім не випадковість. Він стояв поперек горла Газпрому, Кремлю, а відтак і Путіну.

Директор інституту Світової політики Євген Магда каже:

Це виглядає, як на мене такою ритуальною жертвою на користь зближення з РФ.

Як зміна керівництва Нафтогазу вплине на українців?

Експерти кажуть, поки важко говорити, чи зміниться політика компанії, та певні припущення, все ж є.

Разом із призначенням Вітренка, можливе переведення Нафтогазу у так званий «ручний режим».

Тобто влада встановлюватиме ціну на газ нижче ринкової, аби подобатись виборцям, а це призведе до значних збитків компанії.

Простіше кажучи, платіжки стають меншими, але збитки «Нафтогазу» будуть покриватись за рахунок платників податків.

Ці гроші фактично забиратимуться у медицини, освіти, армії, бюджетників, пенсіонерів.

Детальніше про державне регулювання ринку газу та його вплив на наже життя, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чому і на скільки подорожчає дизель в Україні.

Фото: Unsplash

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