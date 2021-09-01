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Video: Скільки українці платитимуть за електроенергію за новими тарифами

Кабмін знову встановив новий тариф на електроенергію для домогосподарств. Нині діє єдиний тариф для всіх домогосподарств — одна гривня 68 копійок за кіловат. А от, з першого жовтня ціни дещо знизяться. Українці, які будуть споживати до 250 кіловат на місяць, платитимуть за електроенергію — одну гривню 44 копійки за кіловат. Згідно з постановою Кабміну, нова вартість електричної енергії буде діяти до 1 травня. Але це не точно. [read_more_news] Вже 28 серпня Володимир Зеленський оприлюднив новий указ, в якому зокрема вимагає від Кабміну розробити і затвердити план встановлення економічно обґрунтованої вартості на електричну енергію для домогосподарств до 30 вересня. В Міненерго пояснили, що нинішнє зниження  тарифу на електричну енергію відчують на собі приблизно 80% домогосподарств. Що дозволить посилити захист побутових споживачів. Більш детально дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи виросте ціна на газ. Фото: Pexels

Скільки українці платитимуть за електроенергію за новими тарифами
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Кабмін знову встановив новий тариф на електроенергію для домогосподарств.

Нині діє єдиний тариф для всіх домогосподарств — одна гривня 68 копійок за кіловат.

А от, з першого жовтня ціни дещо знизяться. Українці, які будуть споживати до 250 кіловат на місяць, платитимуть за електроенергію — одну гривню 44 копійки за кіловат.

Згідно з постановою Кабміну, нова вартість електричної енергії буде діяти до 1 травня. Але це не точно.

Також по темі: Буде подорожчання? Як вільний ринок газу вплине на тарифи Уряд готується до чергового підвищення комунальних тарифів? Україна припиняє імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Як це відобразиться на платіжках

Вже 28 серпня Володимир Зеленський оприлюднив новий указ, в якому зокрема вимагає від Кабміну розробити і затвердити план встановлення економічно обґрунтованої вартості на електричну енергію для домогосподарств до 30 вересня.

В Міненерго пояснили, що нинішнє зниження  тарифу на електричну енергію відчують на собі приблизно 80% домогосподарств. Що дозволить посилити захист побутових споживачів.

Більш детально дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи виросте ціна на газ.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Скільки українці платитимуть за електроенергію за новими тарифами / 01.09.2021 13:10
01.09.2021 13:10

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