Скільки українці платитимуть за електроенергію за новими тарифами

Кабмін знову встановив новий тариф на електроенергію для домогосподарств.

Нині діє єдиний тариф для всіх домогосподарств — одна гривня 68 копійок за кіловат.

А от, з першого жовтня ціни дещо знизяться. Українці, які будуть споживати до 250 кіловат на місяць, платитимуть за електроенергію — одну гривню 44 копійки за кіловат.

Згідно з постановою Кабміну, нова вартість електричної енергії буде діяти до 1 травня. Але це не точно.

Вже 28 серпня Володимир Зеленський оприлюднив новий указ, в якому зокрема вимагає від Кабміну розробити і затвердити план встановлення економічно обґрунтованої вартості на електричну енергію для домогосподарств до 30 вересня.

В Міненерго пояснили, що нинішнє зниження тарифу на електричну енергію відчують на собі приблизно 80% домогосподарств. Що дозволить посилити захист побутових споживачів.

