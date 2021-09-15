Розкішна. Бейонсе похизувалась пишним декольте

Популярна американська співачка Бейонсе показала фотографії у відвертому образі.
Цими світлинами вона поділились в своєму Інстаграм.
Нині зірка насолоджується відпусткою у сонячній Італії разом з 51-річним чоловіком Джей-Зі і дочкою Румі.
До речі, зіркове подружжя відпочиває на яхті засновника Amazon Джеффа Безоса.
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Допис зібрав більше трьох мільйонів вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Бейонсе поділилась світлинами зі зйомок для глянцю.
Фото: beyonce
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15.09.2021 19:15
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