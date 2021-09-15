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ICTV Ранок 15.09.2021 19:15
15.09.2021 19:15
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Розкішна. Бейонсе похизувалась пишним декольте

Розкішна. Бейонсе похизувалась пишним декольте

Популярна американська співачка Бейонсе показала фотографії у відвертому образі.

Цими світлинами вона поділились в своєму Інстаграм.

Нині зірка насолоджується відпусткою у сонячній Італії разом з 51-річним чоловіком Джей-Зі і  дочкою Румі.

До речі, зіркове подружжя відпочиває на яхті засновника Amazon Джеффа Безоса.

Також по темі: Вишукана сексуальність: модні образи співачки Бейонсе Виглядати як Бейонсе: секрети краси всесвітньовідомої Королеви Бі Мама Бейонсе замилувала Інстаграм дитячим фото зірки

Допис зібрав більше трьох мільйонів вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Бейонсе поділилась світлинами зі зйомок для глянцю.

Фото: beyonce

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Теги: інстаграм зірок, Бейонсе, шоу-бізнес
15.09.2021 19:15



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