Розкішна. Бейонсе похизувалась пишним декольте

Популярна американська співачка Бейонсе показала фотографії у відвертому образі.

Цими світлинами вона поділились в своєму Інстаграм.

Нині зірка насолоджується відпусткою у сонячній Італії разом з 51-річним чоловіком Джей-Зі і дочкою Румі.

До речі, зіркове подружжя відпочиває на яхті засновника Amazon Джеффа Безоса.

Допис зібрав більше трьох мільйонів вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: beyonce

