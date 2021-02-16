Чому у Південній Кореї Новий рік святкують двічі?

Український емігрант про особливості святкування у Південній Кореї.

Думали, Новий рік, як і день народження буває лише раз на рік?

Це так, якщо ви не живете в одній з азійський країн, наприклад Південній Кореї.

Там Новий рік святкують двічі – 31 грудня, як і ми, та в кінці січня або в лютому, в залежності від місячного календаря.

І саме про ще один новий рік просто зараз розкаже Володимир, українець, який живе в Азії вже 13 років.

Скільки святкують?

На відміну від звичайного Нового року за нашим стилем, де дають лише один вихідний, за місячним календарем Новий рік святкують цілих три дні.

Це досить нетипово для Кореї, принаймні де таких довгих вихідних майже немає.

Як виглядає свято?

Корейський новий рік – це родинне свято.

З усіх куточків країни з’їжджаються родичі.

До речі, цього року і минулого корейський уряд, через пандемію закликав уникати родинних зібрань. Як альтернативу, пропонував зв’язуватися з родичами через додатки відеозв’язку.

Вшанування родичів

Виглядає церемонія приблизно так – усі родичі стають перед імпровізованим вівтарем і тричі вклоняються фотографіям предків.

Цим керує старший син.

Після того, як церемонія вшанування предків завершена, усі сідають за стіл їсти.

Застілля

Застілля на корейський новий рік виглядає не так, як більшість з нас могла б собі уявити. часто воно так би мовити роздільне.

Чоловіки за одним столом, жінки та діти – за іншим.

Усі їдять спеціальну страву – суп з рисовими кльоцками.

Якщо людина його з’їла, то вважається, що вона отримала плюс один рік до свого віку.

Куди відправляється сім’я після церемонії, та як виглядають наступні дні святкування, дивіться у рубриці “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як у Південній Кореї борються з коронавірусом.

Фото: Unsplash

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