Помідори в карамелі та солодкі сардельки: українка розповіла про їжу на Тайвані

Українська емігрантка про їжу на Тайвані.

Яна для еміграції обрала дуже незвичне і екзотичне місце — Тайвань.

Все через те, що одружилася з тутешнім жителем.

Сьогодні українка розкаже, як звикала до тайванської кухні.

А саме — поєднувати помідори з фруктами, їсти солодкі сардельки та обходитися без смачного хліба і десертів.

Цукор у всьому?

Тайванська кухня, на смак Яни, не така гостра, як кухні багатьох інших азіатських країн.

Тож, на перший погляд, українцю не складно призвичаїтися до їхніх наїдків.

Однак, на цьому, напевно, обмежується її хоча б віддалена схожість з українською.

Тайванці додають цукор у все, тож доводиться їсти солодкі сардельки і навіть помідори в карамелі, — розповідає Яна.

Відсутність десертів та випічки

Якщо із солодкими сардельками та помідорами на Тайвані проблем немає, то зі звичними нам солодощами більш напряжно.

За словами Яни, тут майже немає шоколадних цукерок, а любителям випічки та хлібу на Тайвані взагалі не місце.

Рівно, як і тим, хто не уявляє свого життя без молочки. Ні, вони тут існують.

Але їх важко відшукати. Та і відшукавши, не факт, що сподобаються.

Легкість страв

Нам не зрозумілі деякі тайванські кулінарні поєднання та страви, але і тайванці не в захваті від українського борщу з пампушками!

Тайванці вважають нашу кухню надто важкою для їхнього шлунку, — розповідає українка.

Чи правда, що тайванські жінки не люблять готувати, а поїсти в ресторані вигідніше, ніж удома?

Дивіться у сюжеті нашої рубрики “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштують дитсадки на Тайвані.

Фото: Pexels

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