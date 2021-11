Краса, кіно, книги: топові Телеграм-канали на будь-який смак

Корисні Телеграм-канали, що зекономлять час і стануть вашими «фаворитами».

Щодня ми витрачаємо час на пошуки різноманітної інформації в інтернеті для полегшення нашого життя та інтертейменту.

Однак, це неекономно, адже ми віддаємо найважливіший, невідновлюваний ресурс — час.

Життя змушує нас бути мобільними. Тож Ранок у Великому Місті зекономив тобі час і зібрав низку Телеграм-каналів, що точно будуть для тебе актуальними.

Перейдемо до нашого топу.

Зручно, коли можна знайти поради щодо ідей для манікюру, продукцію по догляду за шкірою та волоссям, почитати про досвід людей, витрачаючи менше часу на пошуки:

@personal_careee – догляд за шкірою та волоссям;

@hairmod – зачіски;

@norotki – ідеї для манікюру;

Їжа — окрема тема для кожного.

Усі люблять смачно поїсти, тому ми підібрали канали з унікальними, швидкими та цікавими рецептами:

@FastRecepts

@povarb

@receptOK

І тижня не можете без обновки? Розуміємо.

Знижки, акції, промокоди — хитрощі, доступні далеко не всім.

Однак, ми зібрали невеличкий список каналів, де можна простежити за всесвітом покупок:

@aliexa

@womensali

@LOWCS

Перейдемо до пізнавальної частини підбірки.

Вивчення мов, перегляд улюблених фільмів та пошук нових жанрів літератури — усе це та навіть більше можна знайти в наступних списках.

@eEasyEnglish – канал для того, щоб вивчити мову з нуля за допомогою цікавих методик;

@ieltscope – зібрання фраз та слів у списки для кращого освоєння;

@engslov – англійська мова у словах та висловах;

@English – “живий” канал з аудіозаписами та візуальним контентом;

@duosoft_books – анотації до книг з посиланнями на електронне джерело для прочитання;

@fibusta_bookbot – бот, який знайде будь-яку книгу (для того, щоб він почав працювати, слід бути підписаним на канал @podcasti20);

@bookac – оригінальний опис книг різних жанрів;

@kn1gka – канал, де ти зможеш знайти будь-який жанр книг, не витрачаючи час на пошуки;

Якщо втомилися шукати кіно, не знаєте, що подивитися після важкого робочого дня — цей список точно для тебе:

@kinozalx

@netflix_filmy

@filmy

Телеграм-канали надають можливість швидко отримувати актуальну інформацію(наприклад, новинний канал наших колег Факти ICTV), знаходити цікаві та корисні лайфхаки, рецепти, знижки, витрачаючи мінімум часу та енергії.

Тому не зволікай, а мерщій підписуйся та насолоджуйся простотою у використанні.

