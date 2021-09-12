Як бути з непотрібними подарунками: ТОП корисних порад

Більшість із нас любить отримувати подарунки.

Проте, на жаль, далеко не завжди їх розпакування залишає хороший післясмак.

Як діяти, якщо серед святкових презентів трапилися не надто корисні чи очікувані речі?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість

Як бути з непотрібними подарунками?

Не варто засмучуватись

Всі ми хоч раз у житті грали емоцію захоплення від подарунку, ховаючи за вдаваним “вааау!” своє розчарування.

І тут справа зовсім не у лицемірстві, а у елементарній повазі до людини, яка мала на меті зробити приємно.

Тому замість того, щоб витрачати дорогоцінні нервові клітини на небажаний подарунок, слід подумати, де його можна використати із користю.

Останнє ми беремо на себе.

Передаровуй грамотно!

Не знаємо, хто саме вигадав, що передаровувати презенти — це погана прикмета.

Але ця людина точно не захоплюєвалась свідомим споживанням.

Вмикаємо практичність, забуваємо про усілякі забобони і передаровуємо непотрібне грамотно.

Так, тут теж є свої правила.

Щоб справити гарне враження на адресата, перепакуй подарунок і додай або заміни вітальну листівку. Погодься, отримати подарунок з привітаннями, адресованими іншій персоні, — сюрприз не з приємних. Щоб заощадити на упаковці непотрібного подарунка і при цьому проявити екосвідомість, можна використовувати стару обгортку. Обрізай, додавай стрічки, придумуй нові техніки упакування — словом, повернись думками на урок трудового навчання. Коли робиш комусь подарунок, можеш сказати, що зовсім не проти, якщо ця річ згодом отримає нового власника. Так ти і себе звільниш від мук сумління, і адресата на випадок, якщо презент і йому не підійде. Необхідно твердо пам’ятати, хто і що тобі дарував, щоб помилково не вручити неугодний подарунок його колишньому дарувальнику. Але в таку прикру ситуацію, сподіваємось, ти не втрапиш… Ну, і, звісно, подарунок має бути презентований людині, яка буде щаслива його отримати.

Благодійність

Наостанок, порекомендуємо щось дуже очевидне та важливе — благодійність.

Те, що тобі здається, непотребом, може стати чиїмось найбільшим скарбом.

І стосується це далеко не тільки подарунків…

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити з зіпсованими грошима.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.