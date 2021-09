Як бути з непотрібними подарунками: ТОП корисних порад

Більшість із нас любить отримувати подарунки.

Проте, на жаль, далеко не завжди їх розпакування залишає хороший післясмак.

Як діяти, якщо серед святкових презентів трапилися не надто корисні чи очікувані речі?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість

Всі ми хоч раз у житті грали емоцію захоплення від подарунку, ховаючи за вдаваним “вааау!” своє розчарування.

І тут справа зовсім не у лицемірстві, а у елементарній повазі до людини, яка мала на меті зробити приємно.

Тому замість того, щоб витрачати дорогоцінні нервові клітини на небажаний подарунок, слід подумати, де його можна використати із користю.

Останнє ми беремо на себе.

Не знаємо, хто саме вигадав, що передаровувати презенти — це погана прикмета.

Але ця людина точно не захоплюєвалась свідомим споживанням.

Вмикаємо практичність, забуваємо про усілякі забобони і передаровуємо непотрібне грамотно.

Так, тут теж є свої правила.

Наостанок, порекомендуємо щось дуже очевидне та важливе — благодійність.

І стосується це далеко не тільки подарунків…

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити з зіпсованими грошима.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.