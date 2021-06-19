Рушники, телевізор чи автомобіль: що подарувати молодятам на весілля

Весілля – грандіозна подія до якої як молоді, так і гості готуються заздалегідь і з особливою прискіпливістю.

Це свято за багато років перетворилось на традицію, подружжя повинне «закріпити» шлюб гучним гулянням.

Але останнім часом весілля – рідкість. Все частіше молодята одружуються і вирушають святкувати вдвох медовий місяць.

Або ж запрошують лише батьків, найближчих друзів та організовують мінібанкет.

Та якщо тобі все ж таки пощастило потрапити на весілля, то час задуматись, що подарувати нареченим.

Подарунок повинен бути не лише красивим, але й корисним.

Ми підготували список презентів, які точно потішать молоду сім’ю.

Гроші

На першому місці, як один із найпрактичніших подарунків – гроші.

Подружжя саме вирішить, що їм необхідне та з користю їх витратить.

А от скільки дарувати – це зовсім інше питання. Все залежить від того, наскільки ви близькі.

Зрозуміло, що сума, подарована батьками та колегою по роботі, буде значно різнитись.

Також важливо, скільки ти можеш витратити на таку подію, а також її формат та пишність.

Щоб точно не прогадати, дізнайся скільки коштує банкет на особу в закладі, де буде проводитись свято, та відштовхуйся від цієї суми.

Сертифікати

Одним з найпопулярніших подарунків останнім часом стали сертифікати.

Це дуже зручно та оригінально. Адже сертифікати можуть бути абсолютно різні: як на покупку техніки, меблів, так і косметики.

Також можна придбати сертифікат на якусь спільну спа-процедуру чи активність.

Адже емоції пережиті разом не менш важливі за новий диван.

До того ж, це зручно не лише для молодят, але й для тебе, ти можеш обрати сертифікат на будь-який бюджет.

Техніка та меблі

Оскільки ми вже заговорили про техніку та меблі, то для молодої сім’ї, яка збирається жити разом або переїздити в нову оселю, це дуже актуально.

Але ми б радили ретельно підійти до такого подарунку. Потрібно дуже добре знати наречених та що їм потрібно, аби на їх кухні не стояло дві кавоварки або мікрохвильовки.

Якщо ти все-таки вирішив зупинитись на такому варіанті, краще попередньо обговорити це з нареченими.

Постільна білизна, рушники

Кожен, хто колись переїздив, особливо в молодому віці, тільки будуючи сім’ю, знає, в новому домі потрібно все.

Тому доречним було б подарувати красиву постільну білизну, набір рушників чи сервізу. Щось гарне та необхідне в побуті молодятам.

Що в жодному разі дарувати не потрібно

Молодій сім’ї не можна дарувати антикваріат, адже вважається, що в старих речах накопичується чужа енергетика.

Рослини в горщиках подаровані на весілля погано впливають на продовження роду.

Дзеркало призводить по процвітання егоїзму в сім’ї.

Також відома всім прикмета з годинником, який приносить розлуку.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про модні тренди весіль у 2021 році. Що кажуть зірки?

Фото : Unsplash.

Дарина Кузнєцова

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