З якими вакцинами можна комбінувати китайський CoronaVac? Нові дослідження

Майже одночасно науковці з Південної Африки та Японії повідомили про виявлення нових штамів коронавірусу.

У ЗМІ їх вже порівняли із особливо небезпечною “дельтою”.

Утім, чи варто переживати насправді?

І як саме зміниться у вересні захворюваність на COVID-19 в Україні?

Та зрештою, з якими вакцинами можна комбінувати китайський CoronaVac?

Захворюваність на COVID-19 у світі протягом останніх двох тижнів зросла на понад 10% у 33 країнах, — зазначають у ВООЗ.

Найбільше хворих — у США, Індії, Великобританії, Ірані, Бразилії та Ізраїлі.

Та фахівці вкотре наголошують – з появою більш заразної “Дельти” — а її виявили вже у 170 державах — кількість інфікувань не грає такого великого значення, як раніше — тепер, коли є доступ до вакцин, варто зважати, у першу чергу, на кількість госпіталізованих та смертей.

Професор факультету біостатистики Університету Пенсильванії США, Джеффрі Морріс провів власне дослідження щодо захворюваності в Ізраїлі, де понад 70 відсотків дорослого населення отримали щеплення від коронавірсу, і дійшов висновку:

Кількість тяжких випадків серед невакцинованих ізраїльтян складає 16,4 на 100 тисяч, тоді як серед вакцинованих цей показник — 5,3 на 100 тисяч.

Це вкотре доводить ефективність вакцин — у тому числі, проти “дельти”.

А тепер — до прогнозів.

Експерти ВООЗ застерігають — до грудня кількість летальних випадків в Європі зросте на 236 тисяч.

У групі ризику — насамперед, невакциновані. А чого чекати українцям?

У прогнозі Національної академії наук України на 1-14 вересня йдеться — темпи зростання кількості хворих подібні до тих, що були у цей же період минулого року. Очікують зростання кількості нових випадків до 2300 людей на добу.

Днями науковці з Південної Африки та Японії майже одночасно повідомили про виявлення у своїх країнах нових штамів коронавірусу!

Їм ще не дали назву, але у ЗМІ вже прокотилася інформація про їхню небезпечність.

Що ж відомо про нові варіанти і чи варто їх боятися?

У Південній Африці раніше вже виявили штам, який назвали таким, що викликає занепокоєння — “бета”.

Нині немає достовірних даних, що штам впливає на тяжкість перебігу COVID-19, утім, є окремі дослідження, що мутації у білку шипа бети роблять його на 50% заразнішим за “уханський” варіант.

Новий “південноафриканський” штам назвали C.1.2.

Частота його виявлення в країні зросла у 10 разів протягом серпня, утім, все одно залишається низькою — до 2% хворих.

ВООЗ, у свою чергу, не відносить С.1.2 до варіантів, які викликають занепокоєння і говорить, що він не більш заразний, ніж інші штами.

Штам, мовляв, поєднує в собі мутації, характерні для “дельти”, що пішла з Індії, та “альфи” з Британії — ті, які допомагають коронавірусу краще зв’язуватися з клітинами людського організму.

Та попри розмаїття нових штамів про жодні принципові зміни у вірусі SARS-CoV-2 наразі не йдеться, а отже всі сертифіковані вакцини здатні захищати від важкого перебігу хвороби та смерті.

МОЗ Таїланду повідомило перші результати випробувань комбінації китайської інактивованої вакцини CoronaVac із британською векторною AstraZeneca!

Це перша країна, яка вирішила провести такий експеримент.

До цього з AstraZeneca поєднували хіба що мРНК-вакцини Pfizer чи Moderna.

У випробуваннях у Таїланді взяли участь півтора мільйона добровольців!

Висновок — поєднання вакцин цілком безпечне.

Про зростання кількості стандартних побічних ефектів внаслідок комбінації не повідомляють.

Тайцям, які вже отримали дві дози CoronaVac, нині рекомендують зробити третє щеплення AstraZeneca в якості бустерної дози.

У Таїланді сподіваються, що завдяки комбінації вакцин темпи імунізації прискоряться.

Окрім того, взаємозамінювання вакцин може стати у нагоді тим, у кого з’явилася алергічна реакція після першої дози, — кажуть експерти.

Тобто другу дозу можна зробити іншою вакциною.

Детальніше про це дивіться у сюжетів Альони Нестеренко.

Фото: Unsplash, Pixabay

