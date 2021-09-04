З якими вакцинами можна комбінувати китайський CoronaVac? Нові дослідження

Майже одночасно науковці з Південної Африки та Японії повідомили про виявлення нових штамів коронавірусу.

У ЗМІ їх вже порівняли із особливо небезпечною “дельтою”.

Утім, чи варто переживати насправді?

І як саме зміниться у вересні захворюваність на COVID-19 в Україні?

Та зрештою, з якими вакцинами можна комбінувати китайський CoronaVac?

Стрімкий ріст захворюваності на COVID-19

Захворюваність на COVID-19 у світі протягом останніх двох тижнів зросла на понад 10% у 33 країнах, — зазначають у ВООЗ.

Найбільше хворих — у США, Індії, Великобританії, Ірані, Бразилії та Ізраїлі.

Та фахівці вкотре наголошують – з появою більш заразної “Дельти” — а її виявили вже у 170 державах — кількість інфікувань не грає такого великого значення, як раніше — тепер, коли є доступ до вакцин, варто зважати, у першу чергу, на кількість госпіталізованих та смертей.

Професор факультету біостатистики Університету Пенсильванії США, Джеффрі Морріс провів власне дослідження щодо захворюваності в Ізраїлі, де понад 70 відсотків дорослого населення отримали щеплення від коронавірсу, і дійшов висновку:

Вакциновані потрапляють до лікарень втричі рідше, ніж невакциновані.

Кількість тяжких випадків серед невакцинованих ізраїльтян складає 16,4 на 100 тисяч, тоді як серед вакцинованих цей показник — 5,3 на 100 тисяч.

Це вкотре доводить ефективність вакцин — у тому числі, проти “дельти”.

А тепер — до прогнозів.

Експерти ВООЗ застерігають — до грудня кількість летальних випадків в Європі зросте на 236 тисяч.

У групі ризику — насамперед, невакциновані. А чого чекати українцям?

У прогнозі Національної академії наук України на 1-14 вересня йдеться — темпи зростання кількості хворих подібні до тих, що були у цей же період минулого року. Очікують зростання кількості нових випадків до 2300 людей на добу.

Нові штами коронавірусу

Днями науковці з Південної Африки та Японії майже одночасно повідомили про виявлення у своїх країнах нових штамів коронавірусу!

Їм ще не дали назву, але у ЗМІ вже прокотилася інформація про їхню небезпечність.

Що ж відомо про нові варіанти і чи варто їх боятися?

У Південній Африці раніше вже виявили штам, який назвали таким, що викликає занепокоєння — “бета”.

Нині немає достовірних даних, що штам впливає на тяжкість перебігу COVID-19, утім, є окремі дослідження, що мутації у білку шипа бети роблять його на 50% заразнішим за “уханський” варіант.

Новий “південноафриканський” штам назвали C.1.2.

Частота його виявлення в країні зросла у 10 разів протягом серпня, утім, все одно залишається низькою — до 2% хворих.

ВООЗ, у свою чергу, не відносить С.1.2 до варіантів, які викликають занепокоєння і говорить, що він не більш заразний, ніж інші штами.

А от в Японії заявили, що в пацієнта однієї з лікарень Токіо виявили “дельту” нового типу.

Штам, мовляв, поєднує в собі мутації, характерні для “дельти”, що пішла з Індії, та “альфи” з Британії — ті, які допомагають коронавірусу краще зв’язуватися з клітинами людського організму.

Та попри розмаїття нових штамів про жодні принципові зміни у вірусі SARS-CoV-2 наразі не йдеться, а отже всі сертифіковані вакцини здатні захищати від важкого перебігу хвороби та смерті.

З якими вакцинами можна комбінувати CoronaVac?

МОЗ Таїланду повідомило перші результати випробувань комбінації китайської інактивованої вакцини CoronaVac із британською векторною AstraZeneca!

Це перша країна, яка вирішила провести такий експеримент.

До цього з AstraZeneca поєднували хіба що мРНК-вакцини Pfizer чи Moderna.

У випробуваннях у Таїланді взяли участь півтора мільйона добровольців!

Висновок — поєднання вакцин цілком безпечне.

Про зростання кількості стандартних побічних ефектів внаслідок комбінації не повідомляють.

МОЗ Таїланда зазначає — комбінація препаратів CoronaVac і AstraZeneca не менш ефективна, ніж 2 дози британської вакцини.

Тайцям, які вже отримали дві дози CoronaVac, нині рекомендують зробити третє щеплення AstraZeneca в якості бустерної дози.

У Таїланді сподіваються, що завдяки комбінації вакцин темпи імунізації прискоряться.

Окрім того, взаємозамінювання вакцин може стати у нагоді тим, у кого з’явилася алергічна реакція після першої дози, — кажуть експерти.

Тобто другу дозу можна зробити іншою вакциною.

Детальніше про це дивіться у сюжетів Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Британії викрили рух антивакцинаторів.

Фото: Unsplash, Pixabay

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