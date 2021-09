Як почати вивчення іспанської мови: практичні поради

Іспанська — друга найпоширеніша (після китайської) мова у світі. Тож її знання стануть у нагоді не лише для подорожей чи навчання у сонячній Іспанії.

Цією мовою спілкуються країни колоритної Латинської Америки, яка подарує тобі багато яскравих спогадів, карнавалів та смачної їжі.

Вільне володіння іспанською відкриє перед тобою безліч можливостей працевлаштування, як в Україні, так і закордоном. І допоможе опанувати інші мови романської групи — італійську, португальську, французьку й німецьку.

Тож якщо ти вагаєшся, чи тобі пригодиться іспанська, не зволікай і починай її вивчення просто зараз!

Ранок у Великому місті підготував для тебе добірку корисних порад, як почати вчити іспанську вже сьогодні.

Натхнення — річ непостійна. Сьогодні ти загорівся(-лась) бажанням вивчати іспанську, а вже завтра тобі цього не дозволяють робити власні лінощі.

Проте без систематичності тут не обійтись, тож не поспішай відступати.

Визнач для себе якусь особисту мотивацію.

Наприклад, почни планувати поїздку до Іспанії або країн Латинської Америки.

Знаємо, що із закритими кордонами оптимізм зникає. Але рано чи пізно вони відкриються.

Почнеться пакування валіз та купівля авіаквитків, а для словника часу не залишиться.

Як ми писали вище, вивчення мови — це про систематичність, регулярність та високу самоорганізацію.

А ці пункти просто неможливі без конкретного структурованого плану.

Визнач дні тижня і кількість годин, які ти приділятимеш заняттям.

Намагайся не відхилятися від графіку.

Пропиши кінцеву ціль та терміни її досягнення — це допоможе пам’ятати, заради чого ці зусилля.

Не потрібно зубрити правила й слова — ми ж не у школі.

Ось і перша перевага самостійного вивчення мови — ти можеш підібрати ту методику, яка підходить особисто тобі.

Комусь подобається створювати асоціативні ряди до нових слів чи переглядати серіали на Netflix мовою оригіналу.

А хтось залишається прихильником консервативних підходів — із товстим словником та індивідуальними заняттями з онлайн-репетитором.

На просторах Інтернету можна знайти чимало корисного для вивчення іспанської та інших мов.

Безкоштовний відеокурс «Поліглот: Іспанська мова за 16 годин» допоможе тобі отримати найбазовіші знання. А міні-серіал Extra on Espanol (13 серій по півгодини) із субтитрами дозволить їх закріпити.

Також можна проводити час на сайтах, які мають на меті закохати користувачів у іспанську культуру та допомогти їм із вивченням мови. Ось деякі з них:

Не соромся дивитись іспаномовні мультфільми для найменших і користуватись мобільним додатком для початківців Duolingo.

Думку про те, що опановувати мови дорослим важче, ніж дітям, напевно, чули всі. Тому, ти й так молодець, що взявся(-лась) за цей нелегкий шлях.

Не варто лаяти себе за пропущені заняття, або погану вимову.

Навчання на власних помилках — найефективніше!

