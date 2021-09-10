5 причин не слухати сучасної російської музики

У навушниках лунає Артур Пірожков і Моргенштерн? В маршрутці знову ввімкнули блатний шансон?
Ранок у Великому Місті розібрався, чому російській музиці варто сказати прощавай.
Криза якісних музичних трендів
Протягом останніх років російський музичний ринок майже не народжує ідей, на які могли б рівнятися за кордоном.
Популярними на YouTube стають такі виконавці, як Клава Кока і NILETTO.Також по темі: ТОП-5 найкрутіших хітів гурту KAZKA
Секрет їхнього успіху – поєднання звичайних музичних мотивів і хайп на темах, які подобаються підліткам.
Подеколи подібні відео набирають сотні мільйонів переглядів, що еквівалентно деяким кліпам гурту Imagine Dragons.
Але хоч російські співаки і мають здобутки в мережі, між ними та іноземними артистами залишається велика прірва в якості музичного продукту.
Примітивність
Репрезентують російський шоу-бізнес насамперед попса і реп. Ці два сегменти беруть слухачів примітивністю.
Тексти пісень рясніють нецензурною лексикою, а в кліпах зображають алкогольні вечірки й жорстокість.
Топ теми – краші з тіктоку, корисливість дівчат й успішний успіх.
– Цветы в вазе, менты в УАЗе, в окрошке квас, а я среди вас, – такими є типові треки сучасного російського шоу-бізу.
Відсутність автентичності
Ще одна особливість сучасної російської естради – недостатня самобутність.
Росії близький чорний бандитський фольклор. Цим можна і пояснити, чому їхній реп настільки популярний.
Водночас мало артистів, які б створювали якісну world music – поєднання сучасної та народної музики.
Україна навпаки активно просуває тренд національної автентики.
Колорит у свою творчість вписують KAZKA, ONUKA, The Hardkiss, ДахаБраха, KOZAK SYSTEM, Go-A Band .
Краще вибирати український продукт
Слухаючи українське, ми інвестуємо у творчість наших виконавців.
Це допомагає вітчизняній музиці розвиватися.
Більші прибутки – це якісніші кліпи, концерти, рівень шоу-бізнесу загалом, а також шанс для українських артистів показати себе на світових майданчиках.
Ми – те, що ми слухаємо
Музичні вподобання якнайкраще розкривають особистість людини. Якісна музика виховує смак.
Чудовою альтернативою російській попсі може стати американський рок, а замість треків Елджея чи Ольги Бузової краще ввімкнути Бруно Марса й Адель.
Як би там не було, але за плейлистом таки зустрічають.
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті склав підбірку “Найкраща музика для романтичного вечора“.