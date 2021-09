5 причин не слухати сучасної російської музики

У навушниках лунає Артур Пірожков і Моргенштерн? В маршрутці знову ввімкнули блатний шансон?

Ранок у Великому Місті розібрався, чому російській музиці варто сказати прощавай.

Протягом останніх років російський музичний ринок майже не народжує ідей, на які могли б рівнятися за кордоном.

Популярними на YouTube стають такі виконавці, як Клава Кока і NILETTO.

Секрет їхнього успіху – поєднання звичайних музичних мотивів і хайп на темах, які подобаються підліткам.

Подеколи подібні відео набирають сотні мільйонів переглядів, що еквівалентно деяким кліпам гурту Imagine Dragons.

Але хоч російські співаки і мають здобутки в мережі, між ними та іноземними артистами залишається велика прірва в якості музичного продукту.

Репрезентують російський шоу-бізнес насамперед попса і реп. Ці два сегменти беруть слухачів примітивністю.

Тексти пісень рясніють нецензурною лексикою, а в кліпах зображають алкогольні вечірки й жорстокість.

Топ теми – краші з тіктоку, корисливість дівчат й успішний успіх.

Ще одна особливість сучасної російської естради – недостатня самобутність.

Росії близький чорний бандитський фольклор. Цим можна і пояснити, чому їхній реп настільки популярний.

Водночас мало артистів, які б створювали якісну world music – поєднання сучасної та народної музики.

Колорит у свою творчість вписують KAZKA, ONUKA, The Hardkiss, ДахаБраха, KOZAK SYSTEM, Go-A Band .

Слухаючи українське, ми інвестуємо у творчість наших виконавців.

Це допомагає вітчизняній музиці розвиватися.

Більші прибутки – це якісніші кліпи, концерти, рівень шоу-бізнесу загалом, а також шанс для українських артистів показати себе на світових майданчиках.

Музичні вподобання якнайкраще розкривають особистість людини. Якісна музика виховує смак.

Чудовою альтернативою російській попсі може стати американський рок, а замість треків Елджея чи Ольги Бузової краще ввімкнути Бруно Марса й Адель.

Як би там не було, але за плейлистом таки зустрічають.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті склав підбірку “Найкраща музика для романтичного вечора“.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.