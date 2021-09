Знову вагітність. Кайлі Дженнер таки чекає на другу дитину

Таки правда. Молодша сестра теледіви Кім Кардашян, відома 24-річна мільярдерка Кайлі Дженнер вагітна вдруге!

Про це вже пліткували у мережі раніше.

Але напередодні Кайлі сама поділилася на своїй сторінці зворушливим відео, підтвердивши ці чутки:

Під дописом вона тегнула свого бойфренда Тревіса Скотта, із яким вже виховує донечку Стормі.

На початку літа пара заявила про свій реюніон після 2-річної розлуки.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали 5 секретів краси ідеальної Кайлі Дженнер.

Фото: giphy

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.