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ICTV Ранок 09.09.2021 19:15
09.09.2021 19:15
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Знову вагітність. Кайлі Дженнер таки чекає на другу дитину

Знову вагітність. Кайлі Дженнер таки чекає на другу дитину

Таки правда. Молодша сестра теледіви Кім Кардашян, відома 24-річна мільярдерка Кайлі Дженнер вагітна вдруге!

Про це вже пліткували у мережі раніше.

Але напередодні Кайлі сама поділилася на своїй сторінці зворушливим відео, підтвердивши ці чутки:

Під дописом вона тегнула свого бойфренда Тревіса Скотта, із яким вже виховує донечку Стормі.

На початку літа пара заявила про свій реюніон після 2-річної розлуки.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали 5 секретів краси ідеальної Кайлі Дженнер.

Фото: giphy

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Теги: Instagram, зіркові новини, Кайлі Дженнер
09.09.2021 19:15



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