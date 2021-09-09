Знову вагітність. Кайлі Дженнер таки чекає на другу дитину

Таки правда. Молодша сестра теледіви Кім Кардашян, відома 24-річна мільярдерка Кайлі Дженнер вагітна вдруге!
Про це вже пліткували у мережі раніше.
Але напередодні Кайлі сама поділилася на своїй сторінці зворушливим відео, підтвердивши ці чутки:
Під дописом вона тегнула свого бойфренда Тревіса Скотта, із яким вже виховує донечку Стормі.
На початку літа пара заявила про свій реюніон після 2-річної розлуки.Також по темі: 52-річна Ніколь Кідман вагітна – акторка стане мамою вп’яте Яким Віктор Павлік був у дитинстві? Дружина співака поділилася зворушливим фото Знову вагітна: Кіра Найтлі чекає на другу дитину
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Нагадаємо, раніше ми розповідали 5 секретів краси ідеальної Кайлі Дженнер.
Фото: giphy