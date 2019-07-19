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ICTV / Ранок / 52-річна Ніколь Кідман вагітна – акторка стане мамою вп’яте / 19.07.2019 18:49
19.07.2019 18:49
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52-річна Ніколь Кідман вагітна – акторка стане мамою вп’яте

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Голлівудська зірка Ніколь Кідман та її чоловік, музикант Кіт Урбан очікують на поповнення в родині. 

Акторка, як повідомляють іноземні таблоїди, скористалась процедурою ЕКО та стане мамою вп’яте.


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…love Happy Anniversary Baby

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

Ніколь знаходиться зараз на ранньому терміні вагітності та почуває себе прекрасно.


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Just listened to his song Burden at the #ACMAwards….. looooooooove

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

Зіркове подружжя дуже щасливе та з нетерпінням чекає на поповнення в родині.

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Нагадаємо, у шлюбі з австралійським співаком Кітом Урбаном у них народилося двоє дітей.

Сандей Роуз Ніколь народила сама. Другу дочку – Фейт Маргарет – подружжю виносила сурогатна мати.

Ніколь обожнює дітей, намагається провести з ними кожну вільну хвилину, а також бере активну участь в їх вихованні.


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I am nothing without the love of my family

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

52-річна зірка  намагається підтримувати дітей у всьому, але  бореться із надмірним захопленням соціальними мережами.

У Кідман також є прийомні діти – 24-річний Коннор і 26-річна Ізабелла, яких вона усиновила, перебуваючи в шлюбі з Томом Крузом.

 

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Теги: Ніколь Кідман, Ніколь Кідман і Кіт Урбан, шоу-бізнес
19.07.2019 18:49
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