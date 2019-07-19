52-річна Ніколь Кідман вагітна – акторка стане мамою вп’яте

Голлівудська зірка Ніколь Кідман та її чоловік, музикант Кіт Урбан очікують на поповнення в родині.

Акторка, як повідомляють іноземні таблоїди, скористалась процедурою ЕКО та стане мамою вп’яте.



Посмотреть эту публикацию в Instagram …love Happy Anniversary Baby Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 25 Июн 2019 в 3:27 PDT

Ніколь знаходиться зараз на ранньому терміні вагітності та почуває себе прекрасно.

Зіркове подружжя дуже щасливе та з нетерпінням чекає на поповнення в родині.

Нагадаємо, у шлюбі з австралійським співаком Кітом Урбаном у них народилося двоє дітей.

Сандей Роуз Ніколь народила сама. Другу дочку – Фейт Маргарет – подружжю виносила сурогатна мати.

Ніколь обожнює дітей, намагається провести з ними кожну вільну хвилину, а також бере активну участь в їх вихованні.

52-річна зірка намагається підтримувати дітей у всьому, але бореться із надмірним захопленням соціальними мережами.

У Кідман також є прийомні діти – 24-річний Коннор і 26-річна Ізабелла, яких вона усиновила, перебуваючи в шлюбі з Томом Крузом.

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