52-річна Ніколь Кідман вагітна – акторка стане мамою вп’яте

Голлівудська зірка Ніколь Кідман та її чоловік, музикант Кіт Урбан очікують на поповнення в родині.
Акторка, як повідомляють іноземні таблоїди, скористалась процедурою ЕКО та стане мамою вп’яте.
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Ніколь знаходиться зараз на ранньому терміні вагітності та почуває себе прекрасно.
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Just listened to his song Burden at the #ACMAwards….. looooooooove
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Зіркове подружжя дуже щасливе та з нетерпінням чекає на поповнення в родині.Також по темі: Ніколь Кідман: життя після 40 тільки починається Акторку Ніколь Кідман соромляться власні діти? Коханий подарував Ніколь Кідман розкішний подарунок
Нагадаємо, у шлюбі з австралійським співаком Кітом Урбаном у них народилося двоє дітей.
Сандей Роуз Ніколь народила сама. Другу дочку – Фейт Маргарет – подружжю виносила сурогатна мати.
Ніколь обожнює дітей, намагається провести з ними кожну вільну хвилину, а також бере активну участь в їх вихованні.
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I am nothing without the love of my family
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52-річна зірка намагається підтримувати дітей у всьому, але бореться із надмірним захопленням соціальними мережами.
У Кідман також є прийомні діти – 24-річний Коннор і 26-річна Ізабелла, яких вона усиновила, перебуваючи в шлюбі з Томом Крузом.
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