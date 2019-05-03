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ICTV / Ранок / Знову вагітна: Кіра Найтлі чекає на другу дитину / 03.05.2019 15:00

Знову вагітна: Кіра Найтлі чекає на другу дитину

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Британська акторка Кіра Найтлі знову вагітна. 34-річна зірка та її чоловік, музикант Джеймс Райтон чекають на другу дитину.

Кіра з’явилася на вечірці Chanel J12 у Парижі в шовковій сукні кремового кольору, яка не змогла приховати її вже добре помітний животик.

На вечірці акторка із задоволенням позувала фотографам. Втім офіційної заяви про свою вагітність вона ще не робила.

Нагадаємо, у подружжя, яке одружилися в травні 2013 року, вже є чотирирічна донечка Еді.

 


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Keira & her Baby Bump #keiraknightley #thenewj12 #chanelwatches #Paris #Chanel #itsallaboutseconds #chanelcruise #jewelry #pregnant

Публикация от Alexandre Maras (@alexandremaras)


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Теги: Іноземні зірки, вагітність, Кіра Найтлі
03.05.2019 15:00
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