Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 08.06.2021 19:15
08.06.2021 19:15
Поділитися

Жінки звільняються від усіх домашніх справ? Українка про пологи на Тайвані


Емігрантка про пологи на Тайвані. 

Українка Яна кілька років мешкає на Тайвані.

Своїх дітей жінка народжувала там і сьогодні вона поділиться цим досвідом.

Яна розкаже, чому партнерські пологи – це майже закон для тайванців.

Чому місяць після пологів жінки звільняються від будь-яких хатніх і не хатніх справ?

Скільки коштують пологи?

Якщо в Україні партнерські пологи лише набирають популярності, то на Тайвані це вже настільки звично, що навіть не оговорюється.

У вас навіть не запитають – хочете ви народжувати з чоловіком або без. Ви народжуєте з чоловіком, і він завжди поруч з вами від початку до самого кінця, – каже Яна.

Після пологів породілль тримають в пологовому від 3 до 5 днів.

Є декілька варіантів палат – загальна, перебування в ній покривається національною страховкою.

Палати на двох, які коштують 50 доларів на добу, та одномісні – по 100 доларів.

Це вартість без урахування годування для породіллі, за нього треба доплачувати окремо ну або діставати їжу за межами лікарні.

За епідуральну анестезію, якщо вона знадобиться, теж треба доплачувати і немало – близько 250 доларів.

В двомісних та одномісних палатах передбачене місце для ночівлі чоловіка або якогось іншого родича.

Також по темі: Дитсадок коштує 220$ на місяць? Українка розповіла про освіту на Тайвані Скільки коштує житло на Тайвані? Розповідає українська емігрантка Помідори в карамелі та солодкі сардельки: українка розповіла про їжу на Тайвані

Жодних хатніх обов’язків 

Зазвичай тайванська жінка, яка тільки-но народила дитину протягом місяця залишається недоторканою.

Вона звільняється від усіх можливих обов’язків, і це не її власна примха, а важлива релігійна традиція.

Місяць після пологів це дуже особливий місяць для жінок на Тайвані, вони називають його єдз, і кожна жінка відбуває цей місяць, відпочиває, не робить домашню роботу, не готує.

Не готують не те, що чоловіку або іншій рідні, навіть для себе не повинні цього робити.

На Тайвані є спеціальні організації, які займаються годування жінок протягом місяця післяпологового відновлення.

Що таке тайванські післяпологові центри і чому перебування в них коштує аж 10 тисяч доларів?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про життя в ПАР.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: пологи, ТАЙВАНЬ, українські емігранти
08.06.2021 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати