Жінки звільняються від усіх домашніх справ? Українка про пологи на Тайвані

Емігрантка про пологи на Тайвані.

Українка Яна кілька років мешкає на Тайвані.

Своїх дітей жінка народжувала там і сьогодні вона поділиться цим досвідом.

Яна розкаже, чому партнерські пологи – це майже закон для тайванців.

Чому місяць після пологів жінки звільняються від будь-яких хатніх і не хатніх справ?

Скільки коштують пологи?

Якщо в Україні партнерські пологи лише набирають популярності, то на Тайвані це вже настільки звично, що навіть не оговорюється.

У вас навіть не запитають – хочете ви народжувати з чоловіком або без. Ви народжуєте з чоловіком, і він завжди поруч з вами від початку до самого кінця, – каже Яна.

Після пологів породілль тримають в пологовому від 3 до 5 днів.

Є декілька варіантів палат – загальна, перебування в ній покривається національною страховкою.

Палати на двох, які коштують 50 доларів на добу, та одномісні – по 100 доларів.

Це вартість без урахування годування для породіллі, за нього треба доплачувати окремо ну або діставати їжу за межами лікарні.

За епідуральну анестезію, якщо вона знадобиться, теж треба доплачувати і немало – близько 250 доларів.

В двомісних та одномісних палатах передбачене місце для ночівлі чоловіка або якогось іншого родича.

Жодних хатніх обов’язків

Зазвичай тайванська жінка, яка тільки-но народила дитину протягом місяця залишається недоторканою.

Вона звільняється від усіх можливих обов’язків, і це не її власна примха, а важлива релігійна традиція.

Місяць після пологів це дуже особливий місяць для жінок на Тайвані, вони називають його єдз, і кожна жінка відбуває цей місяць, відпочиває, не робить домашню роботу, не готує.

Не готують не те, що чоловіку або іншій рідні, навіть для себе не повинні цього робити.

На Тайвані є спеціальні організації, які займаються годування жінок протягом місяця післяпологового відновлення.

Що таке тайванські післяпологові центри і чому перебування в них коштує аж 10 тисяч доларів?

Дивіться у відео.

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Фото: Unsplash

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