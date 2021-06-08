Жінки звільняються від усіх домашніх справ? Українка про пологи на Тайвані

Емігрантка про пологи на Тайвані.
Українка Яна кілька років мешкає на Тайвані.
Своїх дітей жінка народжувала там і сьогодні вона поділиться цим досвідом.
Яна розкаже, чому партнерські пологи – це майже закон для тайванців.
Чому місяць після пологів жінки звільняються від будь-яких хатніх і не хатніх справ?
Скільки коштують пологи?
Якщо в Україні партнерські пологи лише набирають популярності, то на Тайвані це вже настільки звично, що навіть не оговорюється.
У вас навіть не запитають – хочете ви народжувати з чоловіком або без. Ви народжуєте з чоловіком, і він завжди поруч з вами від початку до самого кінця, – каже Яна.
Після пологів породілль тримають в пологовому від 3 до 5 днів.
Є декілька варіантів палат – загальна, перебування в ній покривається національною страховкою.
Палати на двох, які коштують 50 доларів на добу, та одномісні – по 100 доларів.
Це вартість без урахування годування для породіллі, за нього треба доплачувати окремо ну або діставати їжу за межами лікарні.
За епідуральну анестезію, якщо вона знадобиться, теж треба доплачувати і немало – близько 250 доларів.
В двомісних та одномісних палатах передбачене місце для ночівлі чоловіка або якогось іншого родича.Також по темі: Дитсадок коштує 220$ на місяць? Українка розповіла про освіту на Тайвані Скільки коштує житло на Тайвані? Розповідає українська емігрантка Помідори в карамелі та солодкі сардельки: українка розповіла про їжу на Тайвані
Жодних хатніх обов’язків
Зазвичай тайванська жінка, яка тільки-но народила дитину протягом місяця залишається недоторканою.
Вона звільняється від усіх можливих обов’язків, і це не її власна примха, а важлива релігійна традиція.
Місяць після пологів це дуже особливий місяць для жінок на Тайвані, вони називають його єдз, і кожна жінка відбуває цей місяць, відпочиває, не робить домашню роботу, не готує.
Не готують не те, що чоловіку або іншій рідні, навіть для себе не повинні цього робити.
На Тайвані є спеціальні організації, які займаються годування жінок протягом місяця післяпологового відновлення.
Що таке тайванські післяпологові центри і чому перебування в них коштує аж 10 тисяч доларів?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про життя в ПАР.
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