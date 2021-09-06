Реальний еліксир молодості. Продукти, що омолоджують шкіру

Що їсти, щоб не старіти? Добірка продуктів для омолодження шкіри.

Для того, щоб виглядати молодо зовсім не обов’язково наважуватися на пластику чи витрачати всі гроші світу на засоби догляду.

Заперечувати важливість останнього ми звісно не будемо, проте, якщо ти не почнеш харчуватися правильно, ніякі креми не допоможуть.

Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе нову дозу користі.

До твоєї уваги — список продуктів, які допоможуть зберігати молодість не гірше чудодійного еліксиру.

ТОП продуктів для омолодження

Чорнослив

Найкориснішим сухофруктом для боротьби з ознаками старіння багато фахівців вважають чорнослив.

Це пояснюється високим вмістом антиоксидантів.

Вони добре справляються із вільними радикали, активність яких в організмі веде до поломки і мутацій здорових клітин.

Саме ці пошкоджені клітини сприяють прискореному старіння і утворенню зморшок.

Курячі яйця

Не слід недооцінювати таку звичну для нас яєшню.

Вживання курячих яєць робить шкіру більш стійкою в процесі вікового утворення зморшок.

За словами вчених, цей бюджетний суперфуд гарантує запобігання в’ялості шкіри за рахунок високого вмісту лютеїну.

Він тут відповідає за пружність та еластичність.

Чорниця

Плоди чорниці багаті на вітамін С і флавоноїди.

Британські вчені, які завжди щось досліджують, ще у 2012 році стверджували:

У жінок, що споживають продукти з високим вмістом вітаміну С — менше зморшок.

Головне, за твердженням фахівця, не забувати про регулярність.

Помідори

Ще один звичний гість у нашому списку.

Помідори славляться своїм потужним антиоксидантом лікопіном.

Він підсилює захист шкіри від ультрафіолетового випромінювання, а також інших шкідливих факторів впливу з навколишнього середовища.

Морепродукти

Креветки багаті вітаміном Е, який допомагає живити шкіру, запобігає раннім ознакам старіння і деяким видам шкірних захворювань.

А всього 10 грамів устриць можуть забезпечити 100% денної норми цинку.

Він знімає запалення, омолоджує, а також запобігає появі висипань і акне.

Морква

Якщо устриці й креветки більшість не може дозволити їсти собі щодня, то з морквою все простіше.

Завдяки бета-каротину, що входить до складу цього яскравого коренеплоду, епідерміс захищений від впливу вільних радикалів, а значить, — від передчасного старіння.

Тепер, коли ти дізнався(-лась) про користь цих продуктів, введи їх у свій раціон і молодій на здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку продуктів для здорової шкіри.

Фото: Pexels

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