Реальний еліксир молодості. Продукти, що омолоджують шкіру

Що їсти, щоб не старіти? Добірка продуктів для омолодження шкіри.

Для того, щоб виглядати молодо зовсім не обов’язково наважуватися на пластику чи витрачати всі гроші світу на засоби догляду.

Заперечувати важливість останнього ми звісно не будемо, проте, якщо ти не почнеш харчуватися правильно, ніякі креми не допоможуть.

До твоєї уваги — список продуктів, які допоможуть зберігати молодість не гірше чудодійного еліксиру.

Найкориснішим сухофруктом для боротьби з ознаками старіння багато фахівців вважають чорнослив.

Вони добре справляються із вільними радикали, активність яких в організмі веде до поломки і мутацій здорових клітин.

Саме ці пошкоджені клітини сприяють прискореному старіння і утворенню зморшок.

Не слід недооцінювати таку звичну для нас яєшню.

За словами вчених, цей бюджетний суперфуд гарантує запобігання в’ялості шкіри за рахунок високого вмісту лютеїну.

Він тут відповідає за пружність та еластичність.

Плоди чорниці багаті на вітамін С і флавоноїди.

Британські вчені, які завжди щось досліджують, ще у 2012 році стверджували:

Головне, за твердженням фахівця, не забувати про регулярність.

Ще один звичний гість у нашому списку.

Помідори славляться своїм потужним антиоксидантом лікопіном.

Він підсилює захист шкіри від ультрафіолетового випромінювання, а також інших шкідливих факторів впливу з навколишнього середовища.

Креветки багаті вітаміном Е, який допомагає живити шкіру, запобігає раннім ознакам старіння і деяким видам шкірних захворювань.

Він знімає запалення, омолоджує, а також запобігає появі висипань і акне.

Якщо устриці й креветки більшість не може дозволити їсти собі щодня, то з морквою все простіше.

Завдяки бета-каротину, що входить до складу цього яскравого коренеплоду, епідерміс захищений від впливу вільних радикалів, а значить, — від передчасного старіння.

