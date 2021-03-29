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ICTV Ранок 29.03.2021 16:00
29.03.2021 16:00
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Відчуй себе молодше! ТОП-7 продуктів для очищення крові


Продукти, які чистять кров.

Детокс — це не просто якесь чергове модне слово. Ця процедура очищення є необхідною для усіх систем нашого організму, особливо — кровоносної.

Високий рівень токсинів і непотрібних речовин у крові послаблює її транспортні та захисні властивості, а також знижує імунітет і погіршує здоров’я.

А це точно нікому не потрібно.

Тому Ранок у Великому Місті зараз розповість, як очистити кров в домашніх умовах, просто додавши деякі продукти у свій раціон.

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Продукти для очищення крові

Червоний буряк

Ми не даремно починаємо саме з буряка – він сповнений користі, з якого боку на нього не глянь:

У його складі – клітковина, мідь, фосфор, вітамін С і цілий ряд корисних кислот, які покращують травлення і вбивають гнильні бактерії в кишечнику.

Він сприяє омолодженню організму за рахунок фолієвої кислоти і кварцу.

А також містить ліпотропну речовину “бетаїн”, що змушує печінку краще позбавлятися від токсинів.

Одним словом, буряк гідно носить титул “очисник №1”.

Авокадо

авокадо фото

У цьому фрукті — стільки корисних властивостей, що без нього не обходиться жодна наша підбірка.

Авокадо включає у себе речовину “глютатіон”, що є гарним очисним та антиканцерогенним засобом.

Він допомагає печінці з виведенням токсин, а також стабілізує рівень холестерину в крові і забезпечує організм киснем.

Яблука

“Хто яблуко в день з’їдає, у того лікар не буває” — це переклад відомої англомновної приказки, яку більшість з нас неодноразово чула в школі.

То от, виявляється у ній є зерно правди.

Цей фрукт містить волокна, фіто- та мікроелементи, що виводять токсини з організму і сприяють природному очищенню крові.

Також завдяки пектину і клітковині яблука стабілізують роботу всієї травної системи, сприяють кращій роботі печінки і жовчного міхура і просто тішать нас своєю соковитістю.

Морква

морква фото

Морква, як і авокадо, також багата на білок глютатіон, що бере активну участь в очищенні печінки.

Окрім цього у ній є такі елементи як A, B, C і калій. Вони сприяють покращенню усієї кровоносної системи.

Журавлина

Журавлина, напевно, є одним із найсильніших природних противірусних засобів.

Але сьогодні не про те, як вона зміцнює імунітет і допомагає боротися з утворенням ракових клітин.

Виявляється, журавлина чистить тромби і бляшки в судинах, отже є вкрай необхідною для нашої кровносної системи.

Часник 

часник фото

А це взагалі унікальний гість нашої підбірки.

У всього лиш одному зубчику часнику міститься 400 корисних компонентів.

Вони прочищають судини, зменшують рівень холестерину в крові та допомагають запобігати вірусам, грибкам, інфекціям.

Білокачанна капуста

Звичний салат з капусти може не видаватися нам чимось особливим, але він є справжнім джерелом користі.

Капуста має величезну кількість харчових волокон, які зв’язуючи важкі метали і токсини, виводять їх геть із кишечника.

Також вона містить органічні кислоти, які стабілізують мікрофлору, і рідкісний вітамн U, що “вбиває” небезпечні речовини.

білокачанна капуста фото

Нагадаємо, раніше ми пубілкували перелік продуктів для покращення пам’яті.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, кров, продукти харчування
29.03.2021 16:00



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