SONYA MONINA про тренди майбутнього, нову колекцію та екологічність моди: ексклюзивне інтерв’ю

Соня Моніна — 33-річна українська дизайнерка одягу, родом із Білорусі.

Коли Соні було 5, її сім’я переїхала у Сімферополь. Саме в тому віці вона почала створювати перші ескізи.

“Як спражній козеріг, поставила до відома батьків, що стану модельєром, і пішла малювати. З того часу так і живу”.

Любить цей світ та проповідує екологічну моду. Цього року на Ukrainian Fashion Week першою в Україні представила Digital fashion показ. А також відкрила перший в Україні магазин цифрового одягу Digital First Store.

Ранок у Великому Місті поспілкувався із дизайнеркою напередодні її показу, щоб з’ясувати — навіщо моді діджитал-формат та чому у її стилі переважає саме тематика майбутнього.

– Соня, у вашому бренді особливе місце посідає чоловічий одяг. Чи важко, будучи жінкою, так тонко відчувати чоловіків і їх потреби в стилі?

– Я все життя займалась одягом для чоловіків. Через те, що мама була майстром спорту і часто їздила на різні змагання, більше часу я проводила з татом-художником. До того ж, у моїй сім’ї були лише брати. Та й склад характеру в мене чоловічий. Після народження дитини, жіночність моя трохи розвинулась, і вже от 2,5 роки займаюся одягом і для жінок.

Коли вони відчувають себе красивими в одязі, то думають, що можуть все, ідуть і досягають своїх цілей. Одні жінки це знають — інші ні. Деяким навіть вигідно одягати свого коханого одноманітно, щоб на нього ніхто не дивився і часом не вкрав.

– Як взагалі народилась ідея діджитал-моди?

– Я відчувала, що світ змінюється ще 2 роки тому, коли створювала свою колекцію “Баламут”. Є у мене така здатність — передбачати тренди. Крім того, я дуже слідкую за ІТ-технологіями. Читаю Ілона Маска, люблю крипту. Як на мене, діджитал-мода — це зовсім не майбутнє, це теперішнє, яке вже наступає на п’ятки.

Просто ще не всі люди усвідомили, у який переломний, золотий час ми живемо.

– Звідки така тяга до майбутнього? І чи кортить іноді при створенні нового одягу оглядатися на минуле або застосувати невмирущу класику?

– Ні, лише майбутнє. Любов до нього прокинулася ще в школі, коли я писала якийсь роман на цю тематику. Саме тоді зрозуміла, що нести тренди майбутнього — це моя місія. Відчула, що мушу виконувати її, яким би ремеслом не займалася.

Минуле — це минуле, його потрібно поважати, але не намагатися повторювати. Теперішнє нас оточує — ним треба жити. А майбутнім треба думати. Думати і йти в ногу з часом.

– А як навчитися мислити майбутнім?

– Люди дуже засмічують себе приземленими речами, на кшталт заздрощів, думок про вигоду, хвилюванням про те, що скажуть інші.

Саме через те, що я не засмічую цим приземленим свій внутрішній світ, у мене є здатність відчувати наближення трендів рівно за рік до їх приходу.

– На Вашому сайті у розділі “Про мене” сказано, що ви любите створювати речі із сенсом, які піднімають важливі питання у людській свідомості. Чому одяг наділений таким великим впливом, і на які роздуми мала наштовхнути глядачів показу Ваша нова колекція?

– Кожна людина індивідуальна. Те, як ми одягаємось, — це те, як ми відображаємо своє внутрішнє. Сама стилістика, підбір кольорів, матеріалів і фактур багато про що говорить, і тому я створюю речі, які несуть сенс. Через стиль, фешн, арт передаю цьому світу певний меседж. Для прикладу, одягаючи мою куртку, що відображає кору дерева, людина нестиме інформацію про те, що вона є частинкою живої природи.

– Тобто ваш головний меседж — це еко-свідомість?

– Так, у цьому сезоні я виходжу в діджитал-формат. В Україні були подібні шоу, але це перше, без участі живих людей, наявності реального подіуму.

Навіщо, якщо це можна намалювати?

Як гадаєте, як швидко ваші колеги з індустрії моди стануть на шлях екологічності та свідомого споживання?

– Не можу сказати точно… Але, принаймні, я несу це у світ, проповідую.

Цьогоріч відкривається перший в Україні магазин цифрового одягу Digital First Store. Там кожен охочий зможе надіслати свою фотографію, приміряти на себе одяг із модного показу. Хочу, щоб була можливість отримати максимум задоволення, затративши при цьому мінімум ресурсів.

