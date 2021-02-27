Як зібрати гроші на власну квартиру — дієві поради

Своє житло — бажання кожного.

Якщо ти належиш до категорії тих людей, які не можуть зібрати кошти на свою мрію, у матеріалі знайдеш те, що тобі потрібно.

Ранок у Великому Місті підготував поради, які допоможуть тобі зберегти бюджет для більш важливих витрат та стабільно збирати кошти на квартиру.

Головне правило – економія та розумне використання коштів.

Як правильно накопичувати гроші

Сформулюй цілі

Слід прописати свою мету та план, якому ти будеш слідувати.

Визначившись із ціллю, тобі буде легше керувати своїми коштами.

Доречі, раніше ми розповідали, як зробити власну карту бажань.

Навчися вести бюджет

Фінансова грамотність – це дійсно корисна річ.

Почни кожного дня вести витрати та прибутки, розписуй все детально, а потім аналізуй.

Веди звіт усіх купівль, визначай, на що і яку суму потрібно витратити, а від чого можна і відмовитися.

У такий спосіб купюри у твоїй кишені збережуться на більш корисні цілі.

Радимо знайти додаток для телефону, який допоможе легко вести витрати та прибутки.

Відкладай частину доходу щомісяця

Відкладай 10-20% відразу, від отриманої зарплати.

Тоді у спокуси витратити гроші на щось менш важливе не буде шансу.

Це допоможе тобі сконцентрувати всю увагу та бюджет на поставлену мету.

Через короткий період часу ти помітиш результат.

Відмовся від того, без чого зможеш обійтися

До цього пункту належить: купівля дорогого брендового одягу.

Коштовні прикраси, які також роблять «дірку» у кишені.

Відпочинок за кордоном — не малі витрати.

Тому доведеться менше витрачати на поїздки, якщо хочеш досягти омріяної квартири.

Як і де зберігати кошти

Зберігай кошти в домашніх умовах

Якщо в тебе є сила волі і ти знаєш, що заначка вдома не зваблюватиме тебе щось купити, то звичайним способом буде зберігати гроші вдома.

Незалежно від проблем з банком, кошти з тобою.

Але загрозою для такого накопичення можуть бути крадії.

Якщо ж ти переймаєшся, що сила волі може не витримати, то краще поклади гроші на депозит з хорошим відсотком.

Зберігай гроші в дорогоцінних металах

Дорогоцінні метали постійно підвищуються в ціні.

Тому ти автоматично захищаєш себе від криз та інфляцій.

Зберігай кошти в електронній валюті

Електронні гроші важче вкласти чи згубити за паперові купюри.

Відкривай електронний гаманець та виводь гроші у будь-яку валюту.

Як вигідно та безпечно придбати квартиру

Монітор ринок на предмет цін

Так ти видивишся найкращу для себе пропозицію.

Зможеш орієнтуватися у цій справі та почнеш формувати план.

Дізнавайся про надійність забудовників

Це допоможе тобі убезпечити себе в майбутньому.

Обирай перевіреного забудовника.

Зверни увагу на інформацію про раніше реалізовані проекти цього забудовника та його досвід на ринку.

На якість будівельних матеріалів та знайди можливість побачити вже збудовані будинки.

Досліди, як облаштована інфраструктура та дізнайся відгуки реальних покупців, які вже проживають у квартирах будинку.

Наприклад, промоніторити інформацію та знайти свій варіант, можна на наступних джерелах:

ЛУН — усі новобудови України.

DOM.RIA — вся нерухомість України.

Детально збери інформацію про забудівлю

Знайди всю інформацію про проект будівлі та її опис.

Рік будивництва, ціни за квадратний метр та кількість проданих та не проданих квартир.

Приділи увагу кожній деталі.

Таким чином ти точно знайдеш те, що тобі потрібно.

Продумай план вкладу кошт

Заздалегідь обери спосіб, який тобі підходить, це може бути:

Вкладання у будівництво

Економить велику суму.

Але є і мінус — житло доведеться почекати.

Зазвичай процес будівництва протягом одного – двох років.

Таким чином ти допомагаєш забудовнику.

Даєш частину кошт на будівництво та чекаєш.

Але знову звертаємо твою увагу, щоб ти якісно перевірив забудовника, аби не стати жертвою схеми.

Придбання квартири у розстрочку

Ти розбиваєш вартість квартири на кілька платежів.

Виплачуєш їх протягом будівництва житлового комплексу.

До закінчення будівництва розстрочка безвідсоткова.

Після — на платіж починають нараховуватися відсотки.

Житло в кредит

Багато банків пропонують взяти іпотеку або кредит.

У такий спосіб ти отримаєш кошти одразу.

Але є мінус — доведеться довго і нудно виплачувати гроші.

Банк стягує відсотки за послугу. Тому такий спосіб не всіх потішить.

Сплата за майно одразу

Лиш запевнись, що ти одразу отримуєш право власності на квартиру, не погоджуйся на відкладання цієї справи.

Це надійний та швидкий спосіб.

Назбиранні кошти віддаєш та отримуєш квартиру.

Не потрібно довго чекати.

Або ще довше — виплачувати.



Як зменшити витрати на їжу

Розписуй раціон харчування

Склади меню на тиждень, відповідно до цього — список продуктів.

Ходи до магазину зі списком

Щоб не купити зайвого на емоціях, підготуйся заздалегідь.

Пиши список продуктів та дій відповідно нього.

Намагайся не відволікатися на ласощі, які не входять у твої плани.

До речі, експерти радять здійснювати похід до магазину раз на тиждень та без дітей.

Діти будуть додатковим важелем у не запланованому придбанні.

Або є інший варіант.

Привчай сім‘ю діяти відповідно до списку.

Ревізія холодильнику

Щотижня перебирай продукти у холодильнику.

Щоразу записуй ті, що зіпсувалися.

Це допоможе тобі проаналізувати та зменшити витрати на купівлю зайвої їжі.

Заповнюй холодильник правильно

Розташовуй продукти на полицях холодильника відповідно до давності.

Їжу у якої строк придатності закінчується швидше — ближче до себе.

Свіжу — клади подалі, до стіни.

Таким чином, жоден продукт не буде забутим.

Зверни увагу на сучасні додатки.

Користуйся корисними программами для телефону.

Це допоможе тобі спланувати сімейний бюджет.

Знаходь товари з найбільшими знижками.

Або слідкуй за витратами пального в машині.

Дізнавайся більше корисних порад разом з нами та уміло користуйся ними.

Нагадаймо, раніше ми писали про речі, на яких можна зекономити.

Фото: Unsplash

Марина Максакова

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