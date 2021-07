5 звичок жінок із розкішним волоссям

Як правильно доглядати за волоссям – звички красунь із розкішними локонами.

Живі та блискучі локони у всі часи були предметом гордості. І річ навіть не у довжині чи густоті. Радує око чисте, модно підстрижене і доглянуте волосся.

Тож на які аспекти звернути увагу – Ранок у Великому Місті зараз розкаже.

Аби мати красиве волосся, дуже важливо повноцінно харчуватися. Особливу увагу на свій раціон варто звернути тим, хто страждає від випадінням або ламкості локонів.

Аби вирішити цю проблему, включи до свого щоденного меню продукти з високим містом заліза, цинку та жирних кислот Омега-3. Зокрема – горіхи, авокадо, оливкову олію, шпинат, яйця і нежирне м’ясо.

Звичайні наволочки можуть пошкоджувати структуру волосся і наносити йому мікротравми. А якщо твоя постільна білизна містить синтетичні волокна – то ще й електризувати.

А от із шовком таких проблем ніколи не виникне. Ця ідеально гладенька тканина дозволяє локонам вільно ковзати по подушці без будь-якої шкоди.

Мити волосся не можна мити гарячою водою, оскільки вона робить його ламким і тьмяним.

Але без фанатизму! Від надто холодної води ти можеш застудитися, і тут уже буде не до краси волосся.

Вода має бути хоч і прохолодно, але комфортною – приблизно 30 градусів.

Часто використовуючи утюжок чи плойку, ти ризикуєш пересушити волосся. Воно стане ламким, а кінчики почнуть сіктися.

Аби цьому запобігти, зведи гарячу укладку до мінімуму і обов`язково використовуй термозахисний спрей.

Зауваж: робити укладку можна виключно на сухе волосся.

До речі, сонце теж пересушує волосся і негативно позначається на його стані. Тому в теплу пору року щодня користуйся сонцезахисними засобами не лише для шкіри, але й для волосся.

Якщо не хочеш своїми руками пошкодити свої локони, дотримуйся кількох простих правил розчісування.

Розчісуватися потрібно спочатку кінчики, а потім корені. І аж ніяк не навпаки.

Жодних ривків і різких рухів. Навіть якщо ти дуже поспішаєш!

І ще: ніколи не розчісуй вологе, а тим паче мокре волосся, інакше ти нанесеш йомі численні мікротравми.

