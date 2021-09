Соціальна інженерія: як пройдисвіти зламують наш мозок

Соціальна інженерія — низка методів психологічного впливу на людину.

Метою соціальної інженерії є отримання особистої інформації жертви.

Нею послуговуються різного роду зловмисники.

Особисті дані вони використовують власноруч або продають на чорному ринку.

Соціальна інженерія нараховує багато методів маніпулювання свідомістю.

Це метод викрадення даних, завдяки якому зловмисники отримують інформацію напряму від жертви.

Шахраї можуть прикидатися співробітниками відомих компаній, банків та державних служб.

Також вони створюють фішингові сайти — майже точні копії офіційних сайтів.

Щоб захиститися від фішингу, ви маєте завжди зберігати пильність.

Завжди перевіряйте достовірність інформації, яку отримуєте в інтернеті.

Не надавайте особисту інформацію стороннім особам.

Це телефонний різновид фішингу.

Найчастіше вішинг використовують для викрадення даних банківської картки жертви.

Злочинець грає роль співробітника банку, який дзвонить через якусь проблему.

Для правдоподібності злочинці можуть об’єднуватися в угруповання.

Вони надсилають повідомлення від імені банку, називають свої посади та активно кооперуються, щоб приспати вашу пильність.

Низка дій за заздалегідь розробленим сценарієм.

Вельми небезпечна методика, адже зловмисник збирає інформацію про свою жертву.

Ви можете почути власне ім’я, свою посаду на або дату народження.

Через таку плідну підготовку шахраю дуже просто завоювати довіру жертви та отримати всю потрібну йому інформацію.

Якщо від вас вимагають дій, які можуть вам зашкодити, ви маєте бути певні у власній безпеці.

Це шкідливі програми, які потрапляють до вас різними способами.

З ними все тотально банально. Отримали таку програму — попрощалися з усіма приватними даними.

Це може бути замаскований під антивірус хакерський код, посилання на оновлення вашої програми тощо.

Не завантажуйте нічого з підозрілих та неофіційних сайтів.

Також обережно ставтеся до вигулькових вікон (тих, що спливають).

Також ви можете отримати повідомлення, що вірус уже на вашому комп’ютері, тож у вас є лічені хвилини, щоб урятувати свою безпеку.

Тікайте звідти, де немає відгуків або ці відгуки неприродно радісні.

Обдумуйте власні дії в мережі та ніколи не вимикайте критичне мислення.

Те саме, що й “трояни”, але розкидані у фізичному, а не у віртуальному просторі.

Обережніше з невідомими флешками, дисками та іншими носіями інформації.

Зловмисник може підкинути жертві замасковану під робочу флешку, щоб отримати дані всієї компанії.

Завжди будьте пильними та працюйте з тими джерелами, які не викликають жодних підозр.

Фото: Pixabay

