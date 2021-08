Зустріч Меркель і Зеленського. Що німецька канцлерка привезла в Україну

Як минула зустріч Зеленського та Меркель.

Візит на прощання чи вісник поганих новин із Кремля?

У неділю, 22 серпня, до Києва із прощальним візитом приїхала поки ще чинна канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Українські ЗМІ та експерти розділилися на кілька таборів.

Одні вважать, що візит абсолютно символічний і підкреслює підтримку України.

Інші впевнені, що німецька лідерка нібито мала привезти погрози Путіна з Кремля.

Зрештою, існує й думка, що Меркель мала привезти Україні гарантії транзиту російського газу.

Справа в тому, що за 2 дні до візиту в Україну, 20 серпня, Меркель відвідала Москву, де зустрічалась із Путіним.

Під час підсумкової прес-конференції стало зрозуміло, що окрім бізнесових питань чи теми Афганістану, лідери Німеччини і Росії чимало часу приділили й обговоренню України.

То ж не дивно, що президент Зеленський очікував, що канцлерка приїде до Києва з конкретним «результатом» після розмови з президентом Росії, зокрема й щодо транзиту газу українським газогоном.

От тільки Путін вкотре продемонстрував, що домовлятися з ним не можна і відповів своєю улюбленою мовою – мовою ультиматуму.

Крім того, візит Меркель можна пояснити й тим, що за останні 7 років питання України стало суттєвою частиною її політичного спадку і прощання з Україною є сигналом німецьким виборцям.

За словами політолога Віктора Тарана, цей візит Ангела Меркель робила з точки зору політичних інтересів своєї держави.

То ж на думку експертів, було дещо наївно сподіватися, що українські проблемні питання вирішить хтось без нашої участі, причому це стосується усіх питань.

Більше про візит Меркель дивіться у відео.

Фото: Офіс Президента України

