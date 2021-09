Як навчитись виступати публічно: корисні поради

Важливість ораторського мистецтва у сучасному світі важко переоцінити.

Хочете збудувати власний бренд або успішно презентувати ідею спонсорам? Мрієте стати зіркою сімейних застіль? А може вам просто набридло бути нудним вчителем, якого ніколи ніхто не слухає?

У цих та багатьох інших випадках вам не обійтись без навичок публічного виступу.

Саме тому ми підготували добірку корисних порад, які допоможуть вам їх опанувати.

Вміння імпровізувати ‒ безцінне, але для успішного публічного виступу лиш його недостатньо.

Потрібно чітко сформулювати головну думку розповіді, бажано одним реченням.

Потім побудувати структуру, і надалі опиратись на неї, аби не відходити від теми і, як то часто говорять, не “лити воду”.

Хто ж бо краще розбирається в ідеях, аніж люди, які їх поширюють ‒ керівники TED Talks? Ось, що каже із цього приводу один із кураторів Кріс Андерсон:

Він радить вкладати у вашу промову один головний меседж, аби слухачі мали змогу сфокусуватись на тому, що ви, перш за все, хочете донести.

Зубріння вже давно не в моді. Якщо ви завчите напам’ять майбутню промову, то зосередитись на словах, а не на ідеї, а ще посилите хвилювання.

Можна запам’ятати кілька перших речень для ефектного вступу, а далі послуговуватись карткою із головними тезами або презентацією.

Якщо вашу розповідь супроводжують слайди, то в жодному разі не переказуйте написане на них. Краще наповніть свою презентацію візуальною складовою.

І нарешті, не бійтесь запинатись чи помилятись. Природність сьогодні, які ніколи раніше, у тренді!

Чи не найбільшою мірою успіх вашого виступу залежить саме від цього пункту.

Спікера із внутрішньою впевненістю, виразним голосом та розслабленою мімікою не лише охоче слухають ‒ йому довіряють.

Соціальна психологиня Еммі Кадді розповіла слухачам вище згаданого TED про методи, які можуть допомогти відчути себе впевненіше:

Ні, це не магія, а наука. “Сильні пози”, про які говорить Еммі Кадді можуть змінювати рівень тестостерону та кортизолу у мозку, а також збільшувати ваші шанси на успіх.

Хвилювання перед публічним виступом ‒ цілком нормальне явище, а от страх руйнує.

Невже на етапі, коли ви підготували прекрасну промову й повірили у власну впевненість, ви дасте задню, злякавшись сцени?

Зрозуміло, що розслабитись перед купою незнайомців ‒ непросто, проте все приходить із практикою.

Досвідчені оратори використовують різноманітні методики, наприклад ‒ дихальні вправи. Вони мають різноманітні варіації. Ось одна із можливих:

Глибокий вдих, рахуючи до семи — затримка дихання на сім рахунків — глибокий видих, рахуючи до семи — затримка дихання на сім рахунків.

Повторіть 7-10 разів і ви станете спокійнішими.

Ну от, ви вже на сцені. Слухачі виявились не такими страшними, як здавалось. Та як змусити їх покинути свої гаджети і з цікавістю слухати вас?

Варто пам’ятати, що приємний, рівний тембр голосу краще сприймається на слух, а вправи для розігріву голосових зв’язок виконують не лише вокалісти, а й усі мовці. Рекомендуємо вам спробувати перед виступом.

Остерігайтесь монотонності ‒ голос повинен випромінювати вашу внутрішню енергію.

А знаєте, що знижує енергійність голосу? Відсутність жестикуляції.

Використовуйте жести відкритості. Вони демонструють вашу щирість та сприяють довірі.

Із мімікою ще простіше. Вона має відповідати емоційності сказаного.

Головне фото: Unsplash

