Як керувати часом: поради психолога

Як навчитися правильно керувати своїм часом? Психологиня проекту психологічної та емоційної підтримки Mindly Оксана Хміль дала корисні поради.

Усі ми розуміємо цінність часу та добре знаємо, що ним необхідно правильно розпоряджатися. Проте не завжди виходить використовувати його раціонально.

Які причини заважають нам робити те, чого ми хочемо, і що змушує нас порушувати особисті правила та змінювати плани?

Головна причина криється у тому, що ми сприймаємо наші плани через призму «треба» (спрацьовує «внутрішній батько»).

У той час як усі наші задоволення сприймаються через «хочу» («внутрішня дитина»).

Для того, щоб зрозуміти, яка картина розігралася всередині нашої особистості, ми можемо спробувати поспілкуватися з внутрішнім супротивом і з’ясувати, чого саме зараз не вистачає нашій внутрішній дитині, – говорить психологиня Оксана Хміль.

Про те, як домовитися з собою та навчитися керувати власним часом, дивіться у відео.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться люди.

Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

Фото: Pixabay

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