Яка зустріч президентів України і США була найуспішнішою? Хронологія візитів до Білого Дому

Президент України Володимир Зеленський вилетів разом із делегацією до США, де мають відбутися перші офіційні переговори із його візаві Джо Байденом.

А зараз давайте згадаємо, хто з українських очільників держави зустрічався з американськими президентами.

Як це було?

І що особливого вдавалося домогтися?

Теперішній Президент України Володимир Зеленський вже зустрічався з американським президентом у 2019 році, яким на той час був Дональд Трамп.

Тоді через Україну розгортався неабиякий скандал, який охрестили “Україногейтом”.

Ми опинилися в центрі уваги світових ЗМІ.

Проти Трампа розпочали процес імпічменту через те, що під час телефонної розмови у липні 2019 він нібито тиснув на Володимира Зеленського, вимагаючи почати розслідування проти сина свого опонента на майбутніх виборах 2020 року Джо Байдена.

Трамп звинувачення заперечував, називав скандал «найбільшим полюванням на відьом в американській історії».

Хоча тодішньому очільнику Білого дому вдалося вийти майже сухим з води, його виправдали, але Зеленського він більше до Америки так і не запросив.

П’ятий президент України Петро Порошенко зустрічався з Дональдом Трампом три рази.

Трампу закидали симпатії до Росії. Але він зустрівся першим саме з Порошенко, а не з Путіним.

Під час другої зустрічі Трамп підтримав пропозицію України розмістити миротворчу місію ООН на Донбасі.

Щоправда, тема блакитних шоломів поки так і не реалізована.

Рішення про їх розміщення ухвалює Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй, де Росія має право вето.

Під час третьої зустрічі Порошенко і Трамп обговорили боротьбу з корупцією та досягнення миру на Сході нашої країни.

5-ий президент України Порошенко встиг зустрітися і з попередником Трампа — Бараком Обамою.

Вперше це сталось навіть до інавгурації Порошенка.

Після другої зустрічі він виступив у Конгресі, де його тепло прийняли.

Промова тривала майже годину і супроводжувалася оваціями конгресменів.

Під час іншої зустрічі з Порошенко Обама погодився надати фінансову допомогу — кредитний транш в 1 млрд доларів.



Про зустрічі Януковича з Обамою, Ющенка з Бушем, Кучми з Клінтоном та Кравчука з Бушем-старшим, дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

