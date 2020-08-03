Скільки потрібно ходити пішки і навіщо це робити

Скільки кілометрів та кроків проходити на день для загального зміцнення організму і для схуднення, чому це важливо і як зробити прогулянки більш цікавими?
Про це і не тільки ми розповімо в матеріалі.
Скільки потрібно ходити пішки
Ходьба – універсальний спосіб загального зміцнення та оздоровлення, який підходить майже всім.
Про те, скільки людина має ходити щодня, вже багато років точаться суперечки. І справді, норма кроків чи кілометрів великою мірою залежить від стану здоров’я, віку та мети (підтримка імунітету чи, наприклад, схуднення).
Але більшість лікарів сходиться на думці, що в середньому людині треба проходити 5-6 км (приблизно 10 тисяч кроків) на день.
Якщо рухатися в середньому темпі зі швидкістю близько 5 км/год, на це знадобиться плюс-мінус 2 години.
Скільки потрібно ходити пішки, щоб схуднути
Для того, щоб ходьба допомогла ефективно спалювати жирові відкладення, рух має бути більш інтенсивним.
Прогулянки мають тривати не менше години зі швидкістю 6-7 7 км/год.
Починати можна з півгодинного заняття, поступово збільшуючи темп.
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Навіщо потрібно ходити пішки
Прогулянки на свіжому повітрі чинять позитивну дію на організм, зокрема:
Підвищують імунітет.
Корисні для серцево-судинної системи.
Допомагають зміцнювати м’язи.
Позитивно позначаються на нервовій системі.
Допомагають позбутися безсоння.
Сприяють спаленню зайвих калорії та жирових відкладень.
Є профілактикою цукрового діабету та низки інших хвороб.
Скільки калорій можна спалити при ходьбі
Кожна 1000 кроків (приблизно 0,8 км) допоможе тобі спалити 50 калорій.
Щоб скинути 1 кг, доведеться пройти 115 км (16 днів по 7 км).
Де взяти час на ходьбу
Ходи на роботу пішки. Якщо ж живеш надто далеко – виходь із транспорту за 1-2 зупинки до офісу або будинку.
Не користуйся ліфтом – якщо є можливість, піднімайся та спускайся сходами пішки.
Коли розмовляєш по телефону – не сиди на дивані, в виходь на прогулянку або хоча б роби кола по кімнаті.
Якщо у тебе є пес – гуляй із ним на 15 хвилин довше, ніж зазвичай.
Як рахувати кроки і пройдену відстань
Рахувати пройдену відстань і кількість кроків можна за допомогою таких пристроїв, як фітнес-браслет і смарт-годинник, а також – встановивши додаток на смартфон.
Тільки зважай, що точність спеціалізованих пристроїв буде вищою, ніж у додатку. Оскільки він іноді рахує не лише пройдені пішки кроки, але й відстань, яку ти проїдеш у транспорті.
Крім того, можна подивитися відстань між об’єктами на Google-картах – і просто слідувати обраному маршруту.
Як зробити прогулянки більш приємними та цікавими:
Відкривай нові місця та маршрути
Гуляй у приємній компанії
Під час прогулянок слухай музику або аудіокниги
Нагадаємо, раніше ми розповідали,
як почати бігати.
Фото:
Pixabay
Аліна Литвиненко
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03.08.2020 14:45
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