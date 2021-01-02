Як навчитися економити? Шість кроків, які дозволять вам витрачати гроші ефективно

Як почати планувати власний бюджет.
Гроші закінчуються завжди несподівано. Начебто, заробляєш не менше за інших, але чомусь до зарплати доводиться займати у друзів.
Чомусь люди думають, що економія для бідних, а “економити” – саме по собі означає ще сильніше затягнути пояс і відмовляти собі у всьому. Але це не так.
Сьогодні мова піде про розумне витрачання і накопиченні коштів. А ще про відмову від марнотратства.
Ми у Ранку у Великому Місті зробили для вас добірку з кроків, за допомогою яких економити гроші буде значно легше – а відтак і досягати за допомогою цієї економії своїх цілей.Також по темі: Грошові прикмети: як притягнути до себе гроші На порозі економічної кризи: в якій валюті краще зберігати свої гроші Як правильно економити на продуктах харчування? Корисні поради про заощадження
Шість кроків до розумного витрачання грошей
Мотивація. Економія заради економії не принесе результатів, ви будете відчувати тільки жорсткі рамки, що тиснуть на вас.
І обов’язково зірветеся, а якщо ж ні – то так недовго і в депресію впасти. Тому обов’язково визначте перед собою мету, відповівши на такі питання, як «Яка вигода вас чекає?», «Чому ви хочете це зробити?».
Складання щотижневого бюджету. Одна з найбільш поширених причин фіаско в особистій економії – це скарги на відсутність часу для складання плану витрат.
Так, в час високих швидкостей багатьом не вистачає часу, але згадайте про свої мотиваційні цілі та розставте пріоритети.
Якщо для вас, як і раніше, важливо зберегти / відкласти / менше витрачати, ви цілком в змозі приділити півгодини-годину для організації щотижневого бюджету.
Заведіть журнал прибутків та витрат. І записуйте в нього всі кошти, що надходять і витрати, не роблячи ніяких винятків, навіть для найдрібніших покупок.
З цим вам допоможе впоратися наша добірка додатків, про яку ми поговоримо нижче.
Розплачуйтеся готівкою. Серйозно: це зовсім інше відчуття, коли, розплачуючись за покупку, дістаєш з гаманця паперові купюри, а не наосліп віддаєш гроші через кредитку. Змушує зайвий раз задуматися про витрати.
Зважтеся на експеримент з витратами. Позбавтеся від несерйозних витрат всього на тиждень. Це допоможе вам зрозуміти, що з купленого дійсно необхідно, а що було марною тратою грошей.
Святкуйте свій успіх. Коли мова заходить про процес економії грошей, вимір успіху дуже важливий. Запитайте себе, скільки було заощаджено, наскільки ближче ви стали до своєї мети, і як ви відсвяткуєте міні-етапи свого шляху.
Не думайте, що святкування своїх успіхів – це щось тривіальне і дурне, тому що це дійсно працює.
Планування власного бюджету: поради початківцям
Починаючи планувати фінансові кошти, слід засвоїти кілька правил економії сімейного бюджету:
- Особливо ретельно потрібно проводити аналіз витрат на харчування. Найчастіше саме в цьому пункті ховаються найбільші та незаплановані витрати. Щоб цього уникнути, необхідно взяти за правило не ходити в магазин з почуттям голоду і без попередньо підготовленого списку.
- Вести облік необхідно хоча б щомісяця. Тільки так є можливість помітити, де можна заощадити, проаналізувавши всі витрати.
- Придивляйтеся, без яких витрат можна успішно обійтися. Наприклад, екоторба – відмінне рішення для домашньої економії та екології водночас.
- Легше відразу відокремити певний відсоток грошей в заощадження, тільки-но ви отримали зарплату. Ця сума ще ніде не прорахована і не включена до витрат, тому психологічно легше визнати її “чужою” та “недоторканою”.
- Непогано було б помістити гроші на рахунок, з якого не можна буде зняти гроші певний період часу. Інакше, якщо заощадження будуть у швидкому доступі, ви швидко їх витратите.
Три додатки, які дозволять вам автоматизувати аналіз власного бюджету
Money Lover
Money Lover – додаток для тих, хто хоче тримати свої фінанси під контролем.
З його допомогою можна стежити за витратами, формувати бюджет і завжди бути в курсі того, скільки у вас є заощаджень.
Крім того, додаток вміє фіксувати ваші боргові зобов’язання і постійні виплати, а також нагадувати про необхідність зробити черговий платіж.
Money Manager
Це дуже функціональний додаток. Він дозволяє контролювати доходи, витрати, а також надає вичерпну статистику за будь-який період часу.
Серед найбільш значущих його функцій можна відзначити наступні: доступ до даних з комп’ютера, застосування системи подвійного запису, планування бюджету за окремими категоріями, управління кредитними й дебетовими картамиДзен-мані: облік витрат
«Дзен-мані»
Вміє самостійно фіксувати витрати, що позбавляє від необхідності вручну вносити кожен платіж і покупку. Для цього до додатка можна підключити імпорт операцій з «Ощадбанку», Webmoney або QIWI.
Крім того, додаток вміє отримувати інформацію про списання грошей, яка приходить по СМС, від всіх найбільших банків України, Білорусі.
За допомогою «Дзен-мані» ви зможете побачити загальну картину ваших фінансів і зрозуміти, скільки грошей зараз у вільному доступі, а скільки – треба зарезервувати на оплату рахунків.
І наостанок: якщо витрати значно перевищують доходи, навіть при найсуворішому режимі економії, необхідно задуматися про підвищення прибутку шляхом додаткового заробітку.
Нагадаємо, ми писали про те, як заощадити гроші на онлайн-покупках.
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