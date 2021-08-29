УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 29.08.2021 16:00
29.08.2021 16:00
Поділитися

Бунт років: як розпізнати кризу середнього віку

Бунт років: як розпізнати кризу середнього віку

Вважають, що кризи середнього віку бувають лише у чоловіків, але це не так. Жінки теж проживають складнощі на певному життєвому етапі, однак, ймовірно, легше пристосовуються до змін.

Ранок у Великому Місті розкаже тобі, що психологи називають кризою середнього віку і як її пережити.

Найчастіше психологи називають кризою середнього віку – період, коли людина починає переоцінювати своє життя. Ми змінюємо свої соціальні ролі, сумуємо за безпечним дитинством, яскравою юністю та захопливою молодістю. Жалкуємо за рішеннями, на які не наважились і гадаємо, як би могло змінитись життя, якби вчинили так і так.

Спеціалісти зауважують, що в кожного ознаки кризи індивідуальні, як і вік, коли вона настає.

Найчастіше це відбувається у віці 30-40 років.

Чоловіки та жінки по-різному переживають душевні розлади, але в них виникають однакові думки.

Отже, до ознак кризи середнього віку можна віднести:

  • Думки про сенс життя. В людини виникає відчуття, що вона вже пережила свої найкращі роки й далі все йтиме на спад. Ті, хто страждає на кризу частіше думають, що ця “середина” — половина життєвого відрізка і починають задумуватись про смерть та про те, що встигли зробити й щоб ще хотілось.
  • Роздратування.  В 40 років може виникнути бажання кинути роботу, особливо якщо вона більше не подобається. Людина розмірковує над тим, на що витрачає час і чим би хотіла займатись, куди поїхати.
  • Порівняння. Людина під час кризи середнього віку починає частіше порівнювати свої досягнення з успіхами інших. Зовнішність сюди теж відноситься. Хочеться привести своє тіло в ідеальний стан. Жінки можуть сумувати за формами, які мали в юності.
  • Здоров’я. Людина раптово починає серйозно переживати за своє здоров’я. Жінки схильні задумуватись над пластичним операціями та ботоксом у надії повернути молодість.

Як боротись з кризою

Якщо ти відчуваєш тривожність, депресію, дратівливість або сум — не тримай це у собі.

Книги та фільми. Розпочни читати нові книги або переглядай фільми, що мотивують та надихають.

Серед фільмів можуть бути:

  • “Неймовірне життя Уолтера Мітті”
  • “У гонитві за щастям”
  • «Завжди кажи „Так“

Психолог. Не зайвим буде проведення сеансів з психологом. Розмови дають відчуття полегшення і можливість бути почутим.

Фахівець допоможе проговорити явища, якими ти незадоволена (-ий), виокремуй питання, що турбують тебе і допоможе знайти на них відповіді.

Також можна знайти і відвідувати групи підтримки, де перебувають люди, які переживають схожі складнощі.

Сучасні реалії дають можливість відвідувати психолога вживу чи онлайн. Також працювати з психологом можна як на платній основі, так і безкоштовно.

Підтримка. За нагоди підтримуй людину, говоріть їй компліменти. Однак тут важливо не переборщити, що це виглядатиме зумисно і може погіршити ситуацію.

Надавай допомогу у будь-яких нових починаннях. Це додасть сил та позитивно налаштує людину.

Не схвалюйте шкідливі звички.

Надмірне вживання алкоголю, паління, депресія — найгірше, до чого може вдатись людина. Не залишай чоловіка чи жінку на самоті.

Дай людині зрозуміти, що вона кохана, у колі людей, які допоможуть впоратись зі складнощами.

Хобі. Знайди те заняття, яке приноситиме задоволення, те, що наповнюватиме твої внутрішні ресурси.

Також по темі: Як визначити рівень самооцінки та чому це важливо у житті – поради психолога Психологія бідності: як відвернути від себе гроші за 7 кроків Як побороти депресію? Ефективні рекомендації психолога

Подорожі та відвідування нових місць може стати новим ковтком, що потребує людина. Це чудова можливість втекти від буденності й зрозуміти куди рухатись далі.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали як правильно сваритись, щоб не зруйнувати стосунки з людиною.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: корисні поради, психологія
29.08.2021 16:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь