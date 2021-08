Бунт років: як розпізнати кризу середнього віку

Вважають, що кризи середнього віку бувають лише у чоловіків, але це не так. Жінки теж проживають складнощі на певному життєвому етапі, однак, ймовірно, легше пристосовуються до змін.

Ранок у Великому Місті розкаже тобі, що психологи називають кризою середнього віку і як її пережити.

Найчастіше психологи називають кризою середнього віку – період, коли людина починає переоцінювати своє життя. Ми змінюємо свої соціальні ролі, сумуємо за безпечним дитинством, яскравою юністю та захопливою молодістю. Жалкуємо за рішеннями, на які не наважились і гадаємо, як би могло змінитись життя, якби вчинили так і так.

Спеціалісти зауважують, що в кожного ознаки кризи індивідуальні, як і вік, коли вона настає.

Чоловіки та жінки по-різному переживають душевні розлади, але в них виникають однакові думки.

Отже, до ознак кризи середнього віку можна віднести:

Якщо ти відчуваєш тривожність, депресію, дратівливість або сум — не тримай це у собі.

Книги та фільми. Розпочни читати нові книги або переглядай фільми, що мотивують та надихають.

Серед фільмів можуть бути:

Психолог. Не зайвим буде проведення сеансів з психологом. Розмови дають відчуття полегшення і можливість бути почутим.

Фахівець допоможе проговорити явища, якими ти незадоволена (-ий), виокремуй питання, що турбують тебе і допоможе знайти на них відповіді.

Також можна знайти і відвідувати групи підтримки, де перебувають люди, які переживають схожі складнощі.

Сучасні реалії дають можливість відвідувати психолога вживу чи онлайн. Також працювати з психологом можна як на платній основі, так і безкоштовно.

Підтримка. За нагоди підтримуй людину, говоріть їй компліменти. Однак тут важливо не переборщити, що це виглядатиме зумисно і може погіршити ситуацію.

Надавай допомогу у будь-яких нових починаннях. Це додасть сил та позитивно налаштує людину.

Надмірне вживання алкоголю, паління, депресія — найгірше, до чого може вдатись людина. Не залишай чоловіка чи жінку на самоті.

Дай людині зрозуміти, що вона кохана, у колі людей, які допоможуть впоратись зі складнощами.

Хобі. Знайди те заняття, яке приноситиме задоволення, те, що наповнюватиме твої внутрішні ресурси.

Подорожі та відвідування нових місць може стати новим ковтком, що потребує людина. Це чудова можливість втекти від буденності й зрозуміти куди рухатись далі.

Фото: Unsplash

