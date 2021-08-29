Бунт років: як розпізнати кризу середнього віку

Вважають, що кризи середнього віку бувають лише у чоловіків, але це не так. Жінки теж проживають складнощі на певному життєвому етапі, однак, ймовірно, легше пристосовуються до змін.
Ранок у Великому Місті розкаже тобі, що психологи називають кризою середнього віку і як її пережити.
Найчастіше психологи називають кризою середнього віку – період, коли людина починає переоцінювати своє життя. Ми змінюємо свої соціальні ролі, сумуємо за безпечним дитинством, яскравою юністю та захопливою молодістю. Жалкуємо за рішеннями, на які не наважились і гадаємо, як би могло змінитись життя, якби вчинили так і так.
Спеціалісти зауважують, що в кожного ознаки кризи індивідуальні, як і вік, коли вона настає.
Найчастіше це відбувається у віці 30-40 років.
Чоловіки та жінки по-різному переживають душевні розлади, але в них виникають однакові думки.
Отже, до ознак кризи середнього віку можна віднести:
- Думки про сенс життя. В людини виникає відчуття, що вона вже пережила свої найкращі роки й далі все йтиме на спад. Ті, хто страждає на кризу частіше думають, що ця “середина” — половина життєвого відрізка і починають задумуватись про смерть та про те, що встигли зробити й щоб ще хотілось.
- Роздратування. В 40 років може виникнути бажання кинути роботу, особливо якщо вона більше не подобається. Людина розмірковує над тим, на що витрачає час і чим би хотіла займатись, куди поїхати.
- Порівняння. Людина під час кризи середнього віку починає частіше порівнювати свої досягнення з успіхами інших. Зовнішність сюди теж відноситься. Хочеться привести своє тіло в ідеальний стан. Жінки можуть сумувати за формами, які мали в юності.
- Здоров’я. Людина раптово починає серйозно переживати за своє здоров’я. Жінки схильні задумуватись над пластичним операціями та ботоксом у надії повернути молодість.
Як боротись з кризою
Якщо ти відчуваєш тривожність, депресію, дратівливість або сум — не тримай це у собі.
Книги та фільми. Розпочни читати нові книги або переглядай фільми, що мотивують та надихають.
Серед фільмів можуть бути:
- “Неймовірне життя Уолтера Мітті”
- “У гонитві за щастям”
- «Завжди кажи „Так“
Психолог. Не зайвим буде проведення сеансів з психологом. Розмови дають відчуття полегшення і можливість бути почутим.
Фахівець допоможе проговорити явища, якими ти незадоволена (-ий), виокремуй питання, що турбують тебе і допоможе знайти на них відповіді.
Також можна знайти і відвідувати групи підтримки, де перебувають люди, які переживають схожі складнощі.
Сучасні реалії дають можливість відвідувати психолога вживу чи онлайн. Також працювати з психологом можна як на платній основі, так і безкоштовно.
Підтримка. За нагоди підтримуй людину, говоріть їй компліменти. Однак тут важливо не переборщити, що це виглядатиме зумисно і може погіршити ситуацію.
Надавай допомогу у будь-яких нових починаннях. Це додасть сил та позитивно налаштує людину.
Не схвалюйте шкідливі звички.
Надмірне вживання алкоголю, паління, депресія — найгірше, до чого може вдатись людина. Не залишай чоловіка чи жінку на самоті.
Дай людині зрозуміти, що вона кохана, у колі людей, які допоможуть впоратись зі складнощами.
Хобі. Знайди те заняття, яке приноситиме задоволення, те, що наповнюватиме твої внутрішні ресурси.Також по темі: Як визначити рівень самооцінки та чому це важливо у житті – поради психолога Психологія бідності: як відвернути від себе гроші за 7 кроків Як побороти депресію? Ефективні рекомендації психолога
Подорожі та відвідування нових місць може стати новим ковтком, що потребує людина. Це чудова можливість втекти від буденності й зрозуміти куди рухатись далі.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали як правильно сваритись, щоб не зруйнувати стосунки з людиною.
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